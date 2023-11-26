Повелители эфира. Как изобретение радио изменило мир

Почему споры вокруг создания данного вида связи не утихают по сей день

26 ноября 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дискуссия о том, кто изобрел радио, ведется уже более сотни лет среди ученых, знатоков и любителей этого вида связи, а также рядовых граждан с широким кругозором. Кто первооткрыватель – русский Александр Попов, итальянец Гульермо Маркони или вообще американский серб Никола Тесла? В нашей стране все это время преобладает точка зрения, что в изобретении радиосвязи решающую роль сыграл Попов, который по причине досадных обстоятельств в свое время не смог получить причитающихся ему мировых почестей и титулов.

На самом деле, история борьбы за первенство в изобретении радио (в переводе с латыни radio означает излучать в разные стороны) политизирована и коммерциализирована, поскольку речь идет не просто о факте из исторической летописи, а получении прибыли и политическом престиже. А при важности упомянутых факторов реальная история научных открытий далеко не всегда играет определяющую роль.

Ученый и самоучка

Первыми шаги к изобретению радио начали физики – в 1865 году шотландский физик Джеймс Максвелл опубликовал работу "Динамическая теория электромагнитного поля", в которой научным языком с использованием математических формул содержались описания электрического и электромагнитного полей.

Учитывая тогдашнюю скорость распространения информации, в том числе научной, а также ее осмысления, практический революционный эффект публикации Максвелла проявился только спустя два десятка лет назад – в 1887 году, когда ученый Генрих Герц экспериментальным путем подтвердил ее, представив генератор волн, излучаемых электромагнитным полем.

Публикации об опытах Герца взволновали научный мир: повсюду ученые ставили опыты, экспериментировали, ошибались, спорили, опять пробовали. С одной стороны, им хотелось обнаружить практический результат от столь внушительной массы невероятных идей. С другой, зарождающийся капитал щедро финансировал эту деятельность, прикидывая, какие выгоды она может принести в недалеком будущем.

В 1894 году британский ученый (когда-то это словосочетание произносили с уважением) Оливер Лодж прочел в Лондонском королевском обществе лекцию "Работы Герца", в которой рассказал о радиоволнах и каким образом они передаются на расстоянии.

Уже через год, 7 мая 1895 года, русский физик Александр Попов показал в Петербургском университете свое изобретение – прибор для передачи радиосигналов. Этот день открыл мировую эру радио. 24 марта 1896 года он продемонстрировал передачу радиосигнала из одного здания в другое. В том же 1896-м итальянец Гульермо Маркони получил патент на устройство, позволявшее передавать и принимать радиоволны. Вообще, этот изобретатель-самоучка далеко не всегда мог объяснить свои идеи научным языком, порою выдвигал несуразные антинаучные тезисы (типа возможности передачи радиоволн его аппаратом сквозь землю), но зато умел прекрасно продвигать и рекламировать свои работы, в чем ему помогала команда сподвижников.

Например, Маркони установил радиоаппаратуру на яхте принца Уэльского, принимавшего участие в очередной парусной регате. Незадолго до стартов принц повредил ногу, и члены королевской семьи волновались, как он будет справляться с управлением яхты. Благодаря аппарату изобретательного итальянца на берег постоянно отправлялись радиограммы о его здоровье. За их приемом с огромным интересом следила широкая публика и газетчики, которых предусмотрительно пригласили люди из окружения Маркони. Надо ли говорить, что после окончания соревнований перед ним охотно открывались двери высоких чиновников и бизнесменов.

Кто грамотно пояснил – тот и первый

Что касается Николы Теслы, то он еще в 1890 году точно описал будущее использование радио: "Недорогой аппарат позволит владельцу слушать в море или на земле музыку или песни, речь политического лидера, выдающегося ученого или проповеди священника, находящегося на огромном расстоянии". Он также описал приемник, передатчик, заземление и многие другие аспекты радио. А в 1900 году получил патент на катушку индуктивности, которую, заметим справедливости ради, гениальный серб только усовершенствовал, доведя до возможности практического использования.

В 1911 году Маркони получил Нобелевскую премию как изобретатель радио, что уже тогда свидетельствовало о политической пристрастности комитета по ее присуждению (эту награду так и получил, например, выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев) – Попов в 1906 году умер и на нее претендовать не мог. После этого Тесла подал в суд на компанию Маркони. Впрочем, в США его посчитали изобретателем радио, выдав необходимый патент уже в 1940-е годы ХХ столетия.

Кто же в реальности заслуживает неформальный титул изобретателя радио? Ответ на этот вопрос, как ни странно, прост: тот, кто смог внятным научным языком описать свое открытие, тем самым открыв пути его усовершенствования. Иными словами, тот, чьи труды используют другие ученые для дальнейшего развития радиосвязи. Этим ученым является Александр Степанович Попов. Именно его Международный союз электросвязи считает изобретателем радио, ему в здании этой организации посвящен большой зал и установлена мемориальная табличка.

От волн Попова до энергии Теслы

На протяжении ХХ века радио уверенно завоевывало позиции в различных сферах общественной жизни – навигации, экономике, космической, природоохранной, спасательной, правоохранительной сфере, СМИ и многих других. Связь благодаря радио была выделена в отдельную индустрию технологий. Радиостанции как средства массовой информации долгое время были самыми оперативными поставщиками новостей, только в нынешнем столетии их потеснил интернет, хотя для миллиардов людей на планете радио продолжает оставаться важным источником информационных сообщений, развлечений и пр.

Полупроводниковая революция продвинула изобретение радио еще дальше. Обычные радиоприемники пока еще выпускаются промышленными предприятиями, однако даже по внешнему виду и функционалу уже сильно отличаются от тех, что имели широкое хождение на протяжении прошлого века, большинство людей слушает радиостанции благодаря смартфонам или приемникам в авто.

Радио и полупроводники сделали возможным бурное развитие спутниковых технологий. Без различных устройств, улавливающих сотни миллионов радиоимпульсов, современная жизнь кажется немыслимой. Беспроводной интернет, беспилотники, цифровое телевидение, банковские карты – все это и многое другое берет начало 7 мая 1895 года, когда сделал доклад с демонстрацией необычного по тем временам устройства необычайно талантливый физик Александр Попов.

А что же дальше? Не исключено, что в будущем научные открытия, когда-то сделанные пытливыми умами XIX века и получившие распространение (в этом плане не станем умалять заслуги Маркони), будут воплощены в еще более фантастические технологии – скажем, дистанционную передачу электрической энергии, о чем в свое время мечтал неуемный Тесла. Также еще много предстоит сделать в развитии спутниковых технологий – тогда мы сможем узнать значительно больше о процессах, происходящих в космосе, за пределами Солнечной системы. Это не просто обогатит багаж знаний человечества, но и сделает более глубоким понимание окружающего мира. Ведь именно об этом в свое время мечтали Александр Попов, Гульермо Маркони и Никола Тесла, подарившие миру такое чудо, как радиосвязь.