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Первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца провели в Италии

Пациент уже здоров и готов к выписке

12 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врачи из итальянского города Падуя первыми в мире провели пересадку работающего сердца. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на издание Messaggero.

Специалисты пояснили, что новый метод позволяет устранить повреждения от ишемии (снижения кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) в момент забора и при трансплантации.

По мнению врачей, новая технология обеспечит быстрое восстановление сердца и улучшит его работу.

Пациент, перенесший операцию, уже здоров и готовится к выписке.

Примечательно, что почти 40 лет назад в этой больнице провели первую в стране операцию по пересадке сердца.

Здоровье

Комментарии 2

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Гость

16:08:57 12-12-2024

А почему же не в самой лучшей в мире стране????

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Гость

16:11:46 12-12-2024

Гость (16:08:57 12-12-2024) А почему же не в самой лучшей в мире стране????... В вашей любимой ЭсЭшЭй еще нет таких технологий видимо...

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