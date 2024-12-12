Первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца провели в Италии

Пациент уже здоров и готов к выписке

12 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врачи из итальянского города Падуя первыми в мире провели пересадку работающего сердца. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на издание Messaggero.

Специалисты пояснили, что новый метод позволяет устранить повреждения от ишемии (снижения кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) в момент забора и при трансплантации.

По мнению врачей, новая технология обеспечит быстрое восстановление сердца и улучшит его работу.

Пациент, перенесший операцию, уже здоров и готовится к выписке.

Примечательно, что почти 40 лет назад в этой больнице провели первую в стране операцию по пересадке сердца.