Первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца провели в Италии
Пациент уже здоров и готов к выписке
12 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи из итальянского города Падуя первыми в мире провели пересадку работающего сердца. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на издание Messaggero.
Специалисты пояснили, что новый метод позволяет устранить повреждения от ишемии (снижения кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) в момент забора и при трансплантации.
По мнению врачей, новая технология обеспечит быстрое восстановление сердца и улучшит его работу.
Пациент, перенесший операцию, уже здоров и готовится к выписке.
Примечательно, что почти 40 лет назад в этой больнице провели первую в стране операцию по пересадке сердца.
16:08:57 12-12-2024
А почему же не в самой лучшей в мире стране????
16:11:46 12-12-2024
Гость (16:08:57 12-12-2024) А почему же не в самой лучшей в мире стране????... В вашей любимой ЭсЭшЭй еще нет таких технологий видимо...