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Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Фоторепортаж

Многие горожане пришли просто набрать воду

19 января 2025, 13:44, ИА Амител

Барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Людей, захотевших искупаться, оказалось не слишком много, несмотря на выходной день.

"Народу немного для выходного дня, многие пришли просто набрать воду", – рассказала корреспондент amic.ru.

Посмотреть на соблюдающих традиции жителей Барнаула пришли и иностранные студенты.

Некоторые горожане не стали даже спускаться на лед Оби, решив просто понаблюдать за происходящим.

В Барнауле уже прошли крестный ход и чин великого освящения воды. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду в Знаменском храме женского монастыря.

В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста.

Крестный ход и чин великого освящения воды / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Фоторепортаж

После крестного хода на Оби возле Нового моста освятили воду
НОВОСТИОбщество
Барнаул Алтайский край праздники религия фоторепортажи
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Комментарии 8

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Гость

16:16:50 19-01-2025

Грязь с души полосканием попы в купели не смоешь

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Гость

17:12:14 19-01-2025

фу...какие неприятные фотки публики. в монастыре есть купель, во многих церквях...зачем лезут в реку?! и все сплошь какие-то ЗЭКи с татуировками.

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Гость

17:16:33 19-01-2025

Что-то многовато раскрашенных.

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Гость

17:28:11 19-01-2025

Гость (17:16:33 19-01-2025) Что-то многовато раскрашенных.... Считают, что это красиво...

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Гость

20:15:16 19-01-2025

Гость (17:28:11 19-01-2025) Считают, что это красиво...... Тебя никто не призывает этого делать. Но и не лезь к людям со своим мнением.Их тело - их дело.

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Гость

20:50:07 19-01-2025

Гость (20:15:16 19-01-2025) Тебя никто не призывает этого делать. Но и не лезь к людям с... Да бох с тобой, Можешь даже МПЧ на лбу набить, если считаешь, что это красиво. Твое тело - твое дело.

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Гость

06:13:17 20-01-2025

Гость (20:50:07 19-01-2025) Да бох с тобой, Можешь даже МПЧ на лбу набить, если считаешь...
Да он-то у тебя на душе уже набит.

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Гость

20:41:20 19-01-2025

Какой Речной вокзал? Вы же разбомбили его недавно!

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