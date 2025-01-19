Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Фоторепортаж
Многие горожане пришли просто набрать воду
19 января 2025, 13:44, ИА Амител
Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Людей, захотевших искупаться, оказалось не слишком много, несмотря на выходной день.
"Народу немного для выходного дня, многие пришли просто набрать воду", – рассказала корреспондент amic.ru.
Посмотреть на соблюдающих традиции жителей Барнаула пришли и иностранные студенты.
Некоторые горожане не стали даже спускаться на лед Оби, решив просто понаблюдать за происходящим.
В Барнауле уже прошли крестный ход и чин великого освящения воды. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду в Знаменском храме женского монастыря.
В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста.
16:16:50 19-01-2025
Грязь с души полосканием попы в купели не смоешь
17:12:14 19-01-2025
фу...какие неприятные фотки публики. в монастыре есть купель, во многих церквях...зачем лезут в реку?! и все сплошь какие-то ЗЭКи с татуировками.
17:16:33 19-01-2025
Что-то многовато раскрашенных.
17:28:11 19-01-2025
Гость (17:16:33 19-01-2025) Что-то многовато раскрашенных.... Считают, что это красиво...
20:15:16 19-01-2025
Гость (17:28:11 19-01-2025) Считают, что это красиво...... Тебя никто не призывает этого делать. Но и не лезь к людям со своим мнением.Их тело - их дело.
20:50:07 19-01-2025
Гость (20:15:16 19-01-2025) Тебя никто не призывает этого делать. Но и не лезь к людям с... Да бох с тобой, Можешь даже МПЧ на лбу набить, если считаешь, что это красиво. Твое тело - твое дело.
06:13:17 20-01-2025
Гость (20:50:07 19-01-2025) Да бох с тобой, Можешь даже МПЧ на лбу набить, если считаешь...
Да он-то у тебя на душе уже набит.
20:41:20 19-01-2025
Какой Речной вокзал? Вы же разбомбили его недавно!