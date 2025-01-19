Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Фоторепортаж

Многие горожане пришли просто набрать воду

19 января 2025, 13:44, ИА Амител

Барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Людей, захотевших искупаться, оказалось не слишком много, несмотря на выходной день.

"Народу немного для выходного дня, многие пришли просто набрать воду", – рассказала корреспондент amic.ru.

Посмотреть на соблюдающих традиции жителей Барнаула пришли и иностранные студенты.

Некоторые горожане не стали даже спускаться на лед Оби, решив просто понаблюдать за происходящим.

В Барнауле уже прошли крестный ход и чин великого освящения воды. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду в Знаменском храме женского монастыря.

В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста.