После крестного хода на Оби возле Нового моста освятили воду

19 января 2025, 12:35, ИА Амител

Крестный ход и чин великого освящения воды / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.

В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста. Люди набирали воду, окунались.

Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью.

Однако мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. Он рассказал amic.ru о святой воде и ее "магических свойствах".