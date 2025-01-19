Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Фоторепортаж
После крестного хода на Оби возле Нового моста освятили воду
19 января 2025, 12:35, ИА Амител
Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.
В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста. Люди набирали воду, окунались.
Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью.
Однако мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. Он рассказал amic.ru о святой воде и ее "магических свойствах".
13:07:28 19-01-2025
с праздником поздравляю
20:35:59 19-01-2025
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