Первые цветы появились в Алтайском крае
Первоцветы запечатлели в Тигирекском заповеднике и Чарышском районе
25 марта 2023, 18:50, ИА Амител
В лесостепной части Тигирекского заповедника появились первые цветы, сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.
"Первоцветы Тигирекского заповедника – словно маленькие кусочки солнца! Адонис пушистый и голосемянник алтайский – такие у них замысловатые названия. И уже совсем скоро на полянах расцветут белоснежная ветреница лесная, малиновый кандык сибирский, синяя медуница лекарственная и много других растений, которые наполнят этот мир яркими красками", – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, в Чарышском районе расцвела гагея жёлтая или гусиный лук, как её называют в народе.
Ранее в марте на берегу Телецкого озера на две недели раньше обычного появились первоцветы.
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