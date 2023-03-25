Первые цветы появились в Алтайском крае

Первоцветы запечатлели в Тигирекском заповеднике и Чарышском районе

25 марта 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: Александр Крапивин / телеграм-канал Минприроды Алтайского края

В лесостепной части Тигирекского заповедника появились первые цветы, сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.

"Первоцветы Тигирекского заповедника – словно маленькие кусочки солнца! Адонис пушистый и голосемянник алтайский – такие у них замысловатые названия. И уже совсем скоро на полянах расцветут белоснежная ветреница лесная, малиновый кандык сибирский, синяя медуница лекарственная и много других растений, которые наполнят этот мир яркими красками", – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в Чарышском районе расцвела гагея жёлтая или гусиный лук, как её называют в народе.

Фото: Юлия Сердцева / телеграм-канал Минприроды Алтайского края

Ранее в марте на берегу Телецкого озера на две недели раньше обычного появились первоцветы.