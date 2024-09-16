Первые в истории космические туристы вернулись на Землю

На борту корабля было четыре непрофессиональных космонавта

16 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: pxhere.com/ru/photo/826635

Компания SpaceX сообщила в социальной сети Х о том, что корабль Crew Dragon успешно приводнился у берегов американского штата Флорида после миссии Polaris Dawn, которая стартовала 10 сентября.

На борту корабля находилось четыре непрофессиональных астронавта: подполковник ВВС США в отставке, пилот Скотт Потит, Джаред Айзекман, а также инженеры Сара Джиллис и Анна Менон. Это была первая туристическая миссия, отправившаяся в космос.

Пресс-служба SpaceX поздравила астронавтов с успешным приводнением и выразила радость от их возвращения на Землю.