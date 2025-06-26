Первым "уловом" белых грибов похвалились алтайские любители тихой охоты. Фото

Урожай начали собирать в Центральном районе Барнаула и в Павловском районе

26 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

В Алтайском крае любители тихой охоты хвастаются новым урожаем: пришло время белых грибов, которые уже собирают в Центральном районе Барнаула и селе Рогозиха Павловского района. Своими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Кроме того, как сообщают грибники, в черте города встречаются сыроежки, валуи и маслята.

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Впрочем, алтайские леса радуют не только грибами - в них также очень много земляники.