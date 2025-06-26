НОВОСТИОбщество

Первым "уловом" белых грибов похвалились алтайские любители тихой охоты. Фото

Урожай начали собирать в Центральном районе Барнаула и в Павловском районе

26 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

В Алтайском крае любители тихой охоты хвастаются новым урожаем: пришло время белых грибов, которые уже собирают в Центральном районе Барнаула и селе Рогозиха Павловского района. Своими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Кроме того, как сообщают грибники, в черте города встречаются сыроежки, валуи и маслята.

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Впрочем, алтайские леса радуют не только грибами - в них также очень много земляники.

"Ягоды очень много, собирай - не хочу", - отмечают в сообществе грибников.

Барнаул Алтайский край грибной сезон

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:10:11 26-06-2025

в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее можно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:16:48 26-06-2025

Гость (09:10:11 26-06-2025) в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее мож... грибы тянут в себя тяжелые металлы - собирать около дорог ни в коем случае нельзя.
только на продажу лохам.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:00 26-06-2025

Гость (09:10:11 26-06-2025) в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее мож... Ленточный бор

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:36 26-06-2025

Гость (09:21:00 26-06-2025) Ленточный бор... ну а так и написать то слабо в новости

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:59 26-06-2025

Гость (09:48:36 26-06-2025) ну а так и написать то слабо в новости... А самому сообразить слабо, понаехавший?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:55:49 26-06-2025

Гость (10:07:59 26-06-2025) А самому сообразить слабо, понаехавший?... Может коренной, просто думать не очень хорошо получается)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:21 26-06-2025

гость (21:55:49 26-06-2025) Может коренной, просто думать не очень хорошо получается)))... Не, явно мигрант. По русски не "шта" , а "что".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:28:35 26-06-2025

Я бы на месте "тихих охотников" поосторожнее с фотками в соцсетях. Сейчас за грибы шибко много прокурор назначить может.😁

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:35 26-06-2025

на последних фото клубника полевая... а потом уже земляника

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров