Первым "уловом" белых грибов похвалились алтайские любители тихой охоты. Фото
Урожай начали собирать в Центральном районе Барнаула и в Павловском районе
26 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
В Алтайском крае любители тихой охоты хвастаются новым урожаем: пришло время белых грибов, которые уже собирают в Центральном районе Барнаула и селе Рогозиха Павловского района. Своими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Кроме того, как сообщают грибники, в черте города встречаются сыроежки, валуи и маслята.
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Впрочем, алтайские леса радуют не только грибами - в них также очень много земляники.
"Ягоды очень много, собирай - не хочу", - отмечают в сообществе грибников.
09:10:11 26-06-2025
в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее можно
09:16:48 26-06-2025
Гость (09:10:11 26-06-2025) в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее мож... грибы тянут в себя тяжелые металлы - собирать около дорог ни в коем случае нельзя.
только на продажу лохам.
09:21:00 26-06-2025
Гость (09:10:11 26-06-2025) в Центральном районе Барнаула - шта??? улицу конкретнее мож... Ленточный бор
09:48:36 26-06-2025
Гость (09:21:00 26-06-2025) Ленточный бор... ну а так и написать то слабо в новости
10:07:59 26-06-2025
Гость (09:48:36 26-06-2025) ну а так и написать то слабо в новости... А самому сообразить слабо, понаехавший?
21:55:49 26-06-2025
Гость (10:07:59 26-06-2025) А самому сообразить слабо, понаехавший?... Может коренной, просто думать не очень хорошо получается)))
23:07:21 26-06-2025
гость (21:55:49 26-06-2025) Может коренной, просто думать не очень хорошо получается)))... Не, явно мигрант. По русски не "шта" , а "что".
10:28:35 26-06-2025
Я бы на месте "тихих охотников" поосторожнее с фотками в соцсетях. Сейчас за грибы шибко много прокурор назначить может.😁
11:08:35 26-06-2025
на последних фото клубника полевая... а потом уже земляника