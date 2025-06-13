Жители Алтайского края похвастались первым урожаем лесной земляники. Фото
Ягоду уже собирают в Троицком районе
13 июня 2025, 12:15, ИА Амител
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / Светлана Тихонова
Ягодная пора наступила в Алтайском крае. Теперь местные жители хвалятся не только урожаем грибов – в регионе поспела первая земляника. Соответствующими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".
Летнюю ягоду нашли в Троицком районе. При этом очевидцы отметили, что грибов в лесу не обнаружили, но земляники собрали много.
Ранее участники сообщества делились первым в этом году урожаем майской рядовки, а также маслят и сморчков.
12:17:59 13-06-2025
Незрелая
15:09:33 13-06-2025
Ужас (12:17:59 13-06-2025) Незрелая... Не дают поспеть...полузеленую вырывают((
14:07:05 13-06-2025
1400 за 3 литровое ветрище.
С сливками сожрали в момент.
14:27:20 13-06-2025
Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... Мусик, фу, как не культурно, жрут только свиньи.
14:28:46 13-06-2025
Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... еси сами собрали- сколько штраф?
15:08:01 13-06-2025
Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... Где это такие цены на лесную землянику?)))
Вы про садовую не иначе...
21:18:45 13-06-2025
Гость (15:08:01 13-06-2025) Где это такие цены на лесную землянику?))) Вы про садову... Лесная. По знакомству перепало.
Жаль что в морозилке не хранится, как жимолость.
Приходится скушивать свежей.
17:53:30 14-06-2025
Пригласите на сбор