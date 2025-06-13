Ягоду уже собирают в Троицком районе

13 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / Светлана Тихонова

Ягодная пора наступила в Алтайском крае. Теперь местные жители хвалятся не только урожаем грибов – в регионе поспела первая земляника. Соответствующими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Летнюю ягоду нашли в Троицком районе. При этом очевидцы отметили, что грибов в лесу не обнаружили, но земляники собрали много.

Ранее участники сообщества делились первым в этом году урожаем майской рядовки, а также маслят и сморчков.