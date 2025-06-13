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Жители Алтайского края похвастались первым урожаем лесной земляники. Фото

Ягоду уже собирают в Троицком районе

13 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / Светлана Тихонова

Ягодная пора наступила в Алтайском крае. Теперь местные жители хвалятся не только урожаем грибов – в регионе поспела первая земляника. Соответствующими снимками поделились участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Летнюю ягоду нашли в Троицком районе. При этом очевидцы отметили, что грибов в лесу не обнаружили, но земляники собрали много.

Ранее участники сообщества делились первым в этом году урожаем майской рядовки, а также маслят и сморчков.

Алтайский край

Комментарии 8

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Ужас

12:17:59 13-06-2025

Незрелая

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Гость

15:09:33 13-06-2025

Ужас (12:17:59 13-06-2025) Незрелая... Не дают поспеть...полузеленую вырывают((

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Musik

14:07:05 13-06-2025

1400 за 3 литровое ветрище.
С сливками сожрали в момент.

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Гость

14:27:20 13-06-2025

Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... Мусик, фу, как не культурно, жрут только свиньи.

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Гость

14:28:46 13-06-2025

Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... еси сами собрали- сколько штраф?

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Гость

15:08:01 13-06-2025

Musik (14:07:05 13-06-2025) 1400 за 3 литровое ветрище. С сливками сожрали в момент.... Где это такие цены на лесную землянику?)))
Вы про садовую не иначе...

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Musik

21:18:45 13-06-2025

Гость (15:08:01 13-06-2025) Где это такие цены на лесную землянику?))) Вы про садову... Лесная. По знакомству перепало.
Жаль что в морозилке не хранится, как жимолость.
Приходится скушивать свежей.

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Бабушка

17:53:30 14-06-2025

Пригласите на сбор

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