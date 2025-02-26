Первый алтайский санаторий начал реализацию проекта бережливого производства

"Родник Алтая" первым в регионе приступил к повышению эффективности и качества своей деятельности

26 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Санаторий "Родник Алтая" / Фото: Инновационный портал Алтайского края

В санатории Белокурихи "Родник Алтая" обсудили реализацию федерального проекта "Производительность труда" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщает Инновационный портал Алтайского края.

"Родник Алтая" стал первой в регионе санаторно-курортной организацией, начавшей работу по повышению эффективности и качества услуг.

На встрече участники составили план на полгода, включающий завершение обучения сотрудников бережливому производству, выбор и картирование пилотного потока, а также разработку мероприятий по его оптимизации.

"Проект по бережливому производству – это самый важный управленческий проект, запланированный к реализации в организации в текущем году", – отметила гендиректор санатория Анна Беседина.

Внедрять улучшения помогут эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

С 2024 года аналогичную поддержку могут получить туристические организации с выручкой от 180 млн рублей, включая гостиницы, санатории, туроператоров и парки отдыха.