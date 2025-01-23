НОВОСТИОбщество

Алтайские санатории за год заработали 11 млрд рублей

Лидерами по показателям выручки, прибыли и вместимости стали лечебницы Белокурихи

23 января 2025, 14:10, ИА Амител

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял третье место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха в 2025 году. Суммарная годовая выручка краевых здравниц приблизилась к отметке 11 млрд рублей, прибыль составила около 240 млн рублей, а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на данные портала checko.ru, а также на информацию Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В расчет брались показатели за 2023 год, поскольку финансовые результаты за 2024 год еще не опубликованы.

Выручка

Во главе финансового топа стоит санаторий "Россия", разменявший цифру в 2 млрд рублей. Более 1 млрд показали еще два санатория из Белокурихи. Кроме города-курорта, в десятку лучших вошли два представителя Барнаула и один – Первомайского района. Топ-25 здравниц по величине выручки выглядит так:

  1. "Россия" (Белокуриха) – 2,2 млрд руб.
  2. "Алтай-West" (Белокуриха) – 1,4 млрд.
  3. "Родник Алтая" (Белокуриха) – 1,1 млрд.
  4. "Центросоюз" (Белокуриха) – 522,3 млн.
  5. "Территория здоровья" (Барнаул) – 421,5 млн.
  6. "Барнаульский" (Барнаул) – 368,8 млн.
  7. "Алтайский замок" (Белокуриха) – 280,9 млн.
  8. "Аврора" (Белокуриха) – 278,6 млн.
  9. "Сосновый бор" (Первомайский район) – 199,5 млн.
  10. "Беловодье" (Белокуриха) – 199,3 млн.
  11. "Эдем" (Белокуриха) – 176,2 млн.
  12. "Долина Алтая" (Алтайский район) – 162,1 млн.
  13. "Обские плесы" (Первомайский район) – 158,7 млн.
  14. "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 151,8 млн.
  15. "Химик" (Яровое) – 107,7 млн.
  16. "Бодрость" (Заринск) – 107,6 млн.
  17. "БелокурЪ" (Белокуриха) – 62,3 млн.
  18. "Станкостроитель" (Барнаул) – 58,9 млн.
  19. "Гренада" (Первомайский район) – 50,4 млн.
  20. "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 45,9 млн.
  21. "Лазурный" (Змеиногорский район) – 45 млн.
  22. "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 43,2 млн.
  23. "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 42,1 млн.
  24. "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 6,9 млн.
  25. "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 5,1 млн.
  • "Нина" (Бийск) – нет данных;
  • "Березовая роща" (Первомайский район) – нет данных;
  • "Обь" (Барнаул) – нет данных;
  • "Мечта" (Барнаул) – нет данных;
  • грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Выручка последнего за 2021 год составила 2 трлн рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала выручку в 6,4 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная выручка равна 2,7 млрд рублей.

Чистая прибыль

Подавляющее большинство санаториев оказалось в плюсе. Больше всех также заработала "Россия", перешагнув отметку 100 млн рублей. При этом в прибыли между санаториями города-курорта и Барнаула наблюдается большой разрыв. Более того, столичные санатории уступают представителям ряда районных здравниц. Отрицательные показатели представили профилакторий "Березовая роща", принадлежащий ЦБ РФ, а также "Алтай-West" из Белокурихи.

  1. "Россия" (Белокуриха) – 158,5 млн руб.
  2. "Родник Алтая" (Белокуриха) – 89,7 млн.
  3. "Долина Алтая" (Алтайский район) – 50,6 млн.
  4. "Алтайский замок" (Белокуриха) – 32,4 млн.
  5. "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 30,9 млн.
  6. "Центросоюз" (Белокуриха) – 15,3 млн;
  7. "Беловодье" (Белокуриха) – 14,6 млн.
  8. "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 14,3 млн.
  9. "Эдем" (Белокуриха) – 13,7 млн.
  10. "Гренада" (Первомайский район) – 10,9 млн.
  11. "Территория здоровья" (Барнаул) – 10,3 млн.
  12. "Аврора" (Белокуриха) – 6,1 млн.
  13. "Сосновый бор" (Первомайский район) – 2,7 млн.
  14. "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 2,6 млн.
  15. "Станкостроитель" (Барнаул) – 2,5 млн.
  16. "Барнаульский" (Барнаул) – 2,1 млн.
  17. "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 1,7 млн.
  18. "Бодрость" (Заринск) – 729 тысяч.
  19. "Лазурный" (Змеиногорский район) – 621 тысяча.
  20. "БелокурЪ" (Белокуриха) – 600 тысяч.
  21. "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 572 тысячи.
  22. "Обские плесы" (Первомайский район) – 319 тысяч.
  23. "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 173 тысячи.
  24. "Химик" (Яровое) – 8 тысяч.
  25. "Березовая роща" (Первомайский район) – минус 5 тысяч.
  26. "Алтай-West" (Белокуриха) – минус 370,2 млн.
  • "Нина" (Бийск) – нет данных;
  • "Обь" (Барнаул) – нет данных;
  • "Мечта" (Барнаул) – нет данных;
  • грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Прибыль последнего за 2021 год составила 18,8 млрд рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала прибыль в 1,1 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная прибыль равна 154,5 млн рублей.

Вместимость

Здесь лидерами традиционно являются санатории Белокурихи: самые крупные легко вмещают по несколько сотен отдыхающих. Скромнее выглядят цифры барнаульского санкура. Как правило, различные ведомственные санатории не слишком вместительны. Наименьшие показатели – у небольших профилакториев в городе-курорте, а также у "Дионисия" из Немецкого национального района.

  1. "Россия" (Белокуриха) – 760 (здесь и далее – человек).
  2. "Белокуриха" (Белокуриха) – 695.
  3. "Алтай-West" (Белокуриха) – 570.
  4. "Родник Алтая" (Белокуриха) – 450.
  5. "Барнаульский" (Барнаул) – 400.
  6. "Центросоюз" (Белокуриха) – 380.
  7. "Сибирь" (Белокуриха) – 372.
  8. "Катунь" (Белокуриха) – 315.
  9. "Сосновый бор" (Первомайский район) – 293.
  10. "Обские плесы" (Первомайский район) – 210.
  11. "Территория здоровья" (Барнаул) – 200.
  12. "Обь" (Барнаул) – 172.
  13. "Гренада" (Первомайский район) – 150.
  14. "Алтайский замок" (Белокуриха) – 144.
  15. "Химик" (Яровое) – 141.
  16. "Березовая роща" (Первомайский район) – 135.
  17. "Долина Алтая" (Алтайский район) – 130.
  18. "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 127.
  19. "Беловодье" (Белокуриха) – 122.
  20. "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 111.
  21. "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 108.
  22. "Аврора" (Белокуриха) – 107.
  23. "Бодрость" (Заринск) – 105.
  24. "Эдем" (Белокуриха) – 102.
  25. "Лазурный" (Змеиногорский район) – 100.
  26. "Станкостроитель" (Барнаул) – 100.
  27. "Мечта" (Барнаул) – 100.
  28. "Алтай" (Новоалтайск) – 90.
  29. Грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – 70.
  30. "Нина" (Бийск) – 68.
  31. "БелокурЪ" (Белокуриха) – 60.
  32. "Транссиб" (Белокуриха) – 60.
  33. "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 40.
  34. "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 20.
  35. "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 10.
Алтайский край рейтинги

Комментарии 11

Avatar Picture
холмс

14:22:16 23-01-2025

11 миллиардов разделить на 7 тысяч. Че то не сходится. Даже если туристы олигархи все
где то деньги отмывают видимо криминальные под это дело

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

14:33:50 23-01-2025

- "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рублей и приняли семь тысяч человек" Кто то, где то мягко сказать, наврал. Каждый из семи тысяч подарил по 1571000 рублей?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:23 23-01-2025

Филипп Филиппыч (14:33:50 23-01-2025) - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рубле... Вот ведь бестолковый.... И холмс такой же... Количество койкомест 7000. Они там что целый год жили?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:37 23-01-2025

Гость (14:38:23 23-01-2025) Вот ведь бестолковый.... И холмс такой же... Количество койк... Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:12 23-01-2025

Гость (14:47:37 23-01-2025) Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый... изначально было про людей - просто новость переписало сейчас

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:47 23-01-2025

Гость (14:47:37 23-01-2025) Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый... Разуй глазенки... "а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек." Где ты разглядел своими узкими или заплывшими, что 7000 человек всего за год побывало?
Тупее тупого может быть только тупой в кубе. И ты это замечательно доказал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:58 23-01-2025

Гость (15:01:47 23-01-2025) Разуй глазенки... "а общая вместимость санаториев оцениваетс... - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рублей и приняли семь тысяч человек" ---------- тебе вот человек процитировал текст из статьи, узкоглазое

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:44 23-01-2025

Гость (16:15:58 23-01-2025) - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рубле... Дурочка, а я ранее, не цитату из текста привел? Подними шарики над роликами и прочитай.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:26 23-01-2025

ну а что может быть и заплатил каждый по полтораляма.. не удивлюсь таким ценам

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:01 23-01-2025

Санатории Алтайского края самые дорогие (не сердцу, а по стоимости) санатории в мире!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:09 23-01-2025

да уж коменты как будто комментаторы живут годами на семи тысячах койках все малость по другому купил 1) путевку к примеру на 2 недели отдал столько 2) оплатил проживание и процедуры сумма другая вот и из этого складывается общая выручка список да согласен соответствует хоть сам не БАБКА и в каждом не бывал но впечатление в которых был положительные особенно понравился с комплексом бань и бассейно промолчу что за санаторий кому интересно сами найдут и ценник более менее адекватный

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров