Алтайские санатории за год заработали 11 млрд рублей
Лидерами по показателям выручки, прибыли и вместимости стали лечебницы Белокурихи
23 января 2025, 14:10, ИА Амител
Алтайский край занял третье место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха в 2025 году. Суммарная годовая выручка краевых здравниц приблизилась к отметке 11 млрд рублей, прибыль составила около 240 млн рублей, а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на данные портала checko.ru, а также на информацию Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
В расчет брались показатели за 2023 год, поскольку финансовые результаты за 2024 год еще не опубликованы.
Во главе финансового топа стоит санаторий "Россия", разменявший цифру в 2 млрд рублей. Более 1 млрд показали еще два санатория из Белокурихи. Кроме города-курорта, в десятку лучших вошли два представителя Барнаула и один – Первомайского района. Топ-25 здравниц по величине выручки выглядит так:
- "Россия" (Белокуриха) – 2,2 млрд руб.
- "Алтай-West" (Белокуриха) – 1,4 млрд.
- "Родник Алтая" (Белокуриха) – 1,1 млрд.
- "Центросоюз" (Белокуриха) – 522,3 млн.
- "Территория здоровья" (Барнаул) – 421,5 млн.
- "Барнаульский" (Барнаул) – 368,8 млн.
- "Алтайский замок" (Белокуриха) – 280,9 млн.
- "Аврора" (Белокуриха) – 278,6 млн.
- "Сосновый бор" (Первомайский район) – 199,5 млн.
- "Беловодье" (Белокуриха) – 199,3 млн.
- "Эдем" (Белокуриха) – 176,2 млн.
- "Долина Алтая" (Алтайский район) – 162,1 млн.
- "Обские плесы" (Первомайский район) – 158,7 млн.
- "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 151,8 млн.
- "Химик" (Яровое) – 107,7 млн.
- "Бодрость" (Заринск) – 107,6 млн.
- "БелокурЪ" (Белокуриха) – 62,3 млн.
- "Станкостроитель" (Барнаул) – 58,9 млн.
- "Гренада" (Первомайский район) – 50,4 млн.
- "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 45,9 млн.
- "Лазурный" (Змеиногорский район) – 45 млн.
- "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 43,2 млн.
- "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 42,1 млн.
- "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 6,9 млн.
- "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 5,1 млн.
- "Нина" (Бийск) – нет данных;
- "Березовая роща" (Первомайский район) – нет данных;
- "Обь" (Барнаул) – нет данных;
- "Мечта" (Барнаул) – нет данных;
- грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.
Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Выручка последнего за 2021 год составила 2 трлн рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала выручку в 6,4 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная выручка равна 2,7 млрд рублей.
Подавляющее большинство санаториев оказалось в плюсе. Больше всех также заработала "Россия", перешагнув отметку 100 млн рублей. При этом в прибыли между санаториями города-курорта и Барнаула наблюдается большой разрыв. Более того, столичные санатории уступают представителям ряда районных здравниц. Отрицательные показатели представили профилакторий "Березовая роща", принадлежащий ЦБ РФ, а также "Алтай-West" из Белокурихи.
- "Россия" (Белокуриха) – 158,5 млн руб.
- "Родник Алтая" (Белокуриха) – 89,7 млн.
- "Долина Алтая" (Алтайский район) – 50,6 млн.
- "Алтайский замок" (Белокуриха) – 32,4 млн.
- "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 30,9 млн.
- "Центросоюз" (Белокуриха) – 15,3 млн;
- "Беловодье" (Белокуриха) – 14,6 млн.
- "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 14,3 млн.
- "Эдем" (Белокуриха) – 13,7 млн.
- "Гренада" (Первомайский район) – 10,9 млн.
- "Территория здоровья" (Барнаул) – 10,3 млн.
- "Аврора" (Белокуриха) – 6,1 млн.
- "Сосновый бор" (Первомайский район) – 2,7 млн.
- "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 2,6 млн.
- "Станкостроитель" (Барнаул) – 2,5 млн.
- "Барнаульский" (Барнаул) – 2,1 млн.
- "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 1,7 млн.
- "Бодрость" (Заринск) – 729 тысяч.
- "Лазурный" (Змеиногорский район) – 621 тысяча.
- "БелокурЪ" (Белокуриха) – 600 тысяч.
- "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 572 тысячи.
- "Обские плесы" (Первомайский район) – 319 тысяч.
- "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 173 тысячи.
- "Химик" (Яровое) – 8 тысяч.
- "Березовая роща" (Первомайский район) – минус 5 тысяч.
- "Алтай-West" (Белокуриха) – минус 370,2 млн.
- "Нина" (Бийск) – нет данных;
- "Обь" (Барнаул) – нет данных;
- "Мечта" (Барнаул) – нет данных;
- грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.
Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Прибыль последнего за 2021 год составила 18,8 млрд рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала прибыль в 1,1 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная прибыль равна 154,5 млн рублей.
Здесь лидерами традиционно являются санатории Белокурихи: самые крупные легко вмещают по несколько сотен отдыхающих. Скромнее выглядят цифры барнаульского санкура. Как правило, различные ведомственные санатории не слишком вместительны. Наименьшие показатели – у небольших профилакториев в городе-курорте, а также у "Дионисия" из Немецкого национального района.
- "Россия" (Белокуриха) – 760 (здесь и далее – человек).
- "Белокуриха" (Белокуриха) – 695.
- "Алтай-West" (Белокуриха) – 570.
- "Родник Алтая" (Белокуриха) – 450.
- "Барнаульский" (Барнаул) – 400.
- "Центросоюз" (Белокуриха) – 380.
- "Сибирь" (Белокуриха) – 372.
- "Катунь" (Белокуриха) – 315.
- "Сосновый бор" (Первомайский район) – 293.
- "Обские плесы" (Первомайский район) – 210.
- "Территория здоровья" (Барнаул) – 200.
- "Обь" (Барнаул) – 172.
- "Гренада" (Первомайский район) – 150.
- "Алтайский замок" (Белокуриха) – 144.
- "Химик" (Яровое) – 141.
- "Березовая роща" (Первомайский район) – 135.
- "Долина Алтая" (Алтайский район) – 130.
- "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 127.
- "Беловодье" (Белокуриха) – 122.
- "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 111.
- "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 108.
- "Аврора" (Белокуриха) – 107.
- "Бодрость" (Заринск) – 105.
- "Эдем" (Белокуриха) – 102.
- "Лазурный" (Змеиногорский район) – 100.
- "Станкостроитель" (Барнаул) – 100.
- "Мечта" (Барнаул) – 100.
- "Алтай" (Новоалтайск) – 90.
- Грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – 70.
- "Нина" (Бийск) – 68.
- "БелокурЪ" (Белокуриха) – 60.
- "Транссиб" (Белокуриха) – 60.
- "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 40.
- "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 20.
- "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 10.
14:22:16 23-01-2025
11 миллиардов разделить на 7 тысяч. Че то не сходится. Даже если туристы олигархи все
где то деньги отмывают видимо криминальные под это дело
14:33:50 23-01-2025
- "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рублей и приняли семь тысяч человек" Кто то, где то мягко сказать, наврал. Каждый из семи тысяч подарил по 1571000 рублей?
14:38:23 23-01-2025
Филипп Филиппыч (14:33:50 23-01-2025) - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рубле... Вот ведь бестолковый.... И холмс такой же... Количество койкомест 7000. Они там что целый год жили?
14:47:37 23-01-2025
Гость (14:38:23 23-01-2025) Вот ведь бестолковый.... И холмс такой же... Количество койк... Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый
15:00:12 23-01-2025
Гость (14:47:37 23-01-2025) Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый... изначально было про людей - просто новость переписало сейчас
15:01:47 23-01-2025
Гость (14:47:37 23-01-2025) Где в статье указано, что 7000 койко-мест? Слепошарый... Разуй глазенки... "а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек." Где ты разглядел своими узкими или заплывшими, что 7000 человек всего за год побывало?
Тупее тупого может быть только тупой в кубе. И ты это замечательно доказал.
16:15:58 23-01-2025
Гость (15:01:47 23-01-2025) Разуй глазенки... "а общая вместимость санаториев оцениваетс... - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рублей и приняли семь тысяч человек" ---------- тебе вот человек процитировал текст из статьи, узкоглазое
16:21:44 23-01-2025
Гость (16:15:58 23-01-2025) - "Алтайские санатории за год заработали 11 миллиардов рубле... Дурочка, а я ранее, не цитату из текста привел? Подними шарики над роликами и прочитай.
14:38:26 23-01-2025
ну а что может быть и заплатил каждый по полтораляма.. не удивлюсь таким ценам
20:52:01 23-01-2025
Санатории Алтайского края самые дорогие (не сердцу, а по стоимости) санатории в мире!
21:18:09 23-01-2025
да уж коменты как будто комментаторы живут годами на семи тысячах койках все малость по другому купил 1) путевку к примеру на 2 недели отдал столько 2) оплатил проживание и процедуры сумма другая вот и из этого складывается общая выручка список да согласен соответствует хоть сам не БАБКА и в каждом не бывал но впечатление в которых был положительные особенно понравился с комплексом бань и бассейно промолчу что за санаторий кому интересно сами найдут и ценник более менее адекватный