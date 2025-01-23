Алтайские санатории за год заработали 11 млрд рублей

Лидерами по показателям выручки, прибыли и вместимости стали лечебницы Белокурихи

23 января 2025, 14:10, ИА Амител

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял третье место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха в 2025 году. Суммарная годовая выручка краевых здравниц приблизилась к отметке 11 млрд рублей, прибыль составила около 240 млн рублей, а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на данные портала checko.ru, а также на информацию Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В расчет брались показатели за 2023 год, поскольку финансовые результаты за 2024 год еще не опубликованы.

Выручка

Во главе финансового топа стоит санаторий "Россия", разменявший цифру в 2 млрд рублей. Более 1 млрд показали еще два санатория из Белокурихи. Кроме города-курорта, в десятку лучших вошли два представителя Барнаула и один – Первомайского района. Топ-25 здравниц по величине выручки выглядит так:

"Россия" (Белокуриха) – 2,2 млрд руб. "Алтай-West" (Белокуриха) – 1,4 млрд. "Родник Алтая" (Белокуриха) – 1,1 млрд. "Центросоюз" (Белокуриха) – 522,3 млн. "Территория здоровья" (Барнаул) – 421,5 млн. "Барнаульский" (Барнаул) – 368,8 млн. "Алтайский замок" (Белокуриха) – 280,9 млн. "Аврора" (Белокуриха) – 278,6 млн. "Сосновый бор" (Первомайский район) – 199,5 млн. "Беловодье" (Белокуриха) – 199,3 млн. "Эдем" (Белокуриха) – 176,2 млн. "Долина Алтая" (Алтайский район) – 162,1 млн. "Обские плесы" (Первомайский район) – 158,7 млн. "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 151,8 млн. "Химик" (Яровое) – 107,7 млн. "Бодрость" (Заринск) – 107,6 млн. "БелокурЪ" (Белокуриха) – 62,3 млн. "Станкостроитель" (Барнаул) – 58,9 млн. "Гренада" (Первомайский район) – 50,4 млн. "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 45,9 млн. "Лазурный" (Змеиногорский район) – 45 млн. "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 43,2 млн. "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 42,1 млн. "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 6,9 млн. "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 5,1 млн.

"Нина" (Бийск) – нет данных;

"Березовая роща" (Первомайский район) – нет данных;

"Обь" (Барнаул) – нет данных;

"Мечта" (Барнаул) – нет данных;

грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Выручка последнего за 2021 год составила 2 трлн рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала выручку в 6,4 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная выручка равна 2,7 млрд рублей.

Чистая прибыль

Подавляющее большинство санаториев оказалось в плюсе. Больше всех также заработала "Россия", перешагнув отметку 100 млн рублей. При этом в прибыли между санаториями города-курорта и Барнаула наблюдается большой разрыв. Более того, столичные санатории уступают представителям ряда районных здравниц. Отрицательные показатели представили профилакторий "Березовая роща", принадлежащий ЦБ РФ, а также "Алтай-West" из Белокурихи.

"Россия" (Белокуриха) – 158,5 млн руб. "Родник Алтая" (Белокуриха) – 89,7 млн. "Долина Алтая" (Алтайский район) – 50,6 млн. "Алтайский замок" (Белокуриха) – 32,4 млн. "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) – 30,9 млн. "Центросоюз" (Белокуриха) – 15,3 млн; "Беловодье" (Белокуриха) – 14,6 млн. "Соленое озеро" (Завьяловский район) – 14,3 млн. "Эдем" (Белокуриха) – 13,7 млн. "Гренада" (Первомайский район) – 10,9 млн. "Территория здоровья" (Барнаул) – 10,3 млн. "Аврора" (Белокуриха) – 6,1 млн. "Сосновый бор" (Первомайский район) – 2,7 млн. "Медикал Эстейт" (Барнаул) – 2,6 млн. "Станкостроитель" (Барнаул) – 2,5 млн. "Барнаульский" (Барнаул) – 2,1 млн. "Рассветы над Бией" (Бийский район) – 1,7 млн. "Бодрость" (Заринск) – 729 тысяч. "Лазурный" (Змеиногорский район) – 621 тысяча. "БелокурЪ" (Белокуриха) – 600 тысяч. "Алтайский замок+" (Белокуриха) – 572 тысячи. "Обские плесы" (Первомайский район) – 319 тысяч. "Дионисий" (Немецкий национальный район) – 173 тысячи. "Химик" (Яровое) – 8 тысяч. "Березовая роща" (Первомайский район) – минус 5 тысяч. "Алтай-West" (Белокуриха) – минус 370,2 млн.

"Нина" (Бийск) – нет данных;

"Обь" (Барнаул) – нет данных;

"Мечта" (Барнаул) – нет данных;

грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) – нет данных.

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Прибыль последнего за 2021 год составила 18,8 млрд рублей. Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала прибыль в 1,1 млрд по итогам 2023 года. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная прибыль равна 154,5 млн рублей.

Вместимость

Здесь лидерами традиционно являются санатории Белокурихи: самые крупные легко вмещают по несколько сотен отдыхающих. Скромнее выглядят цифры барнаульского санкура. Как правило, различные ведомственные санатории не слишком вместительны. Наименьшие показатели – у небольших профилакториев в городе-курорте, а также у "Дионисия" из Немецкого национального района.