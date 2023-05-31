Первый чемпионат по сексу пройдёт в Швеции
Победителей будут определять в 16 дисциплинах
31 мая 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Швеции состоится первый в истории чемпионат Европы по сексу. Об этом сообщили в Шведской федерации секса – единственной организации, которая рассматривает половой акт как вид спорта.
Соревнования начнутся 8 июня и продлятся несколько недель. Проходить турнир будет неподалёку от Гетеборга. Принимать участие в чемпионате будут представители 20 стран, которым предстоит набрать определённое количество очков и пройти три этапа.
Оценивать участников будут по 16 различным дисциплинам.
Ранее врач рассказал о том, как воздержание может положительно влиять на здоровье женщин.
11:16:02 31-05-2023
Оценивать участников будут по 16 различным дисциплинам. ---- На самом интересном текст закончился.
11:22:31 31-05-2023
ну и что там в награду победителю дадут? медаль?
11:23:30 31-05-2023
- Жена, посмотри что они там в произвольной программе вытворяют! - Сейчас посмотрю как ты в обязательной программе будешь выступать
11:36:07 31-05-2023
как записаться?
11:52:24 31-05-2023
Гость (11:36:07 31-05-2023) как записаться?... Запись осталась только в категории мальчик-мальчик. Записывать?
14:42:46 31-05-2023
Гость (11:52:24 31-05-2023) Запись осталась только в категории мальчик-мальчик. Записыва... записывай, ему только в кайф, раз хочет человек участвовать что ж поможем. только панина не зовите и ноги свои берегите, особенно собак.
11:45:51 31-05-2023
как записаться? - если чемпионат намечен , то уже отборочный тур прошел.
11:49:27 31-05-2023
Матч ТВ,высылай заявку на право транслировать соревнования. Рейтинг зашкалит.
11:53:30 31-05-2023
Интересно. Это парный вид спорта? Или командный? И зрители на трибунах как в хоккее: Шайбу ! Шайбу !
12:14:43 31-05-2023
Совсем там в своей гейвропе развратились. Скоро и однополые будут транслировать
14:43:44 31-05-2023
Гость (12:14:43 31-05-2023) Совсем там в своей гейвропе развратились. Скоро и однополые ... лишь бы не замутили чемпионат по педофильскому сексу. тогда твоя тонкая душевная организация совсем охренеет
12:44:26 31-05-2023
Они не смогут игнорировать ЛГБТ-сообщество, их за это порвут. ЛГБТ сто процентов будет в программе. Европейские футболисты выходили на чемпионате мира в прошлом году с повязками ЛГБТ. Казалось бы, где ЛГБТ, а где футбол. А здесь секс, они тут еще будут признаны победителями. За самый страстный секс. Или за самый мерзкий, но приз дадут
13:35:59 31-05-2023
Гость (12:44:26 31-05-2023) Они не смогут игнорировать ЛГБТ-сообщество, их за это порвут... Ну что вы торопите события. Это только первый шаг на олимп. Погодите. Дойдут и до этого.
14:21:01 31-05-2023
говорят, что спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах как лгбтенис, лесбияхтинг, трансгребля, фехтованус, скалолизанье, сосёрфинг и педиборье
15:36:29 31-05-2023
Казалось бы, где ЛГБТ, а где футбол----------------Да? А я всегда считал футбол ЛГБТ спортом. Там и Дзюба, и Кокорин, и Мамаев, и вроде Марадона признался, что гей.
16:27:12 31-05-2023
А в список Олимпийских видов это... уже включили!? И как выполнить хотя бы третий юношеский разряд, для начала?!
16:41:14 31-05-2023
Я, как опытный спортсмен, и почти готовый чемпион уже, готов взять на обучение и совместный тренинг пару-тройку стройных симпатичных спортсменок, можно без опыта. Фото соискательниц в лучших ракурсах жду в личку :-)