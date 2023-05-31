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Первый чемпионат по сексу пройдёт в Швеции

Победителей будут определять в 16 дисциплинах

31 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Швеции состоится первый в истории чемпионат Европы по сексу. Об этом сообщили в Шведской федерации секса – единственной организации, которая рассматривает половой акт как вид спорта.

Соревнования начнутся 8 июня и продлятся несколько недель. Проходить турнир будет неподалёку от Гетеборга. Принимать участие в чемпионате будут представители 20 стран, которым предстоит набрать определённое количество очков и пройти три этапа.

Оценивать участников будут по 16 различным дисциплинам.

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Спорт

Комментарии 17

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Гость

11:16:02 31-05-2023

Оценивать участников будут по 16 различным дисциплинам. ---- На самом интересном текст закончился.

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Гость

11:22:31 31-05-2023

ну и что там в награду победителю дадут? медаль?

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Гость

11:23:30 31-05-2023

- Жена, посмотри что они там в произвольной программе вытворяют! - Сейчас посмотрю как ты в обязательной программе будешь выступать

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Гость

11:36:07 31-05-2023

как записаться?

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Гость

11:52:24 31-05-2023

Гость (11:36:07 31-05-2023) как записаться?... Запись осталась только в категории мальчик-мальчик. Записывать?

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14:42:46 31-05-2023

Гость (11:52:24 31-05-2023) Запись осталась только в категории мальчик-мальчик. Записыва... записывай, ему только в кайф, раз хочет человек участвовать что ж поможем. только панина не зовите и ноги свои берегите, особенно собак.

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Гость

11:45:51 31-05-2023

как записаться? - если чемпионат намечен , то уже отборочный тур прошел.

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Гость

11:49:27 31-05-2023

Матч ТВ,высылай заявку на право транслировать соревнования. Рейтинг зашкалит.

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Гость

11:53:30 31-05-2023

Интересно. Это парный вид спорта? Или командный? И зрители на трибунах как в хоккее: Шайбу ! Шайбу !

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Гость

12:14:43 31-05-2023

Совсем там в своей гейвропе развратились. Скоро и однополые будут транслировать

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секс

14:43:44 31-05-2023

Гость (12:14:43 31-05-2023) Совсем там в своей гейвропе развратились. Скоро и однополые ... лишь бы не замутили чемпионат по педофильскому сексу. тогда твоя тонкая душевная организация совсем охренеет

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Гость

12:44:26 31-05-2023

Они не смогут игнорировать ЛГБТ-сообщество, их за это порвут. ЛГБТ сто процентов будет в программе. Европейские футболисты выходили на чемпионате мира в прошлом году с повязками ЛГБТ. Казалось бы, где ЛГБТ, а где футбол. А здесь секс, они тут еще будут признаны победителями. За самый страстный секс. Или за самый мерзкий, но приз дадут

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Гость

13:35:59 31-05-2023

Гость (12:44:26 31-05-2023) Они не смогут игнорировать ЛГБТ-сообщество, их за это порвут... Ну что вы торопите события. Это только первый шаг на олимп. Погодите. Дойдут и до этого.

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Гость

14:21:01 31-05-2023

говорят, что спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах как лгбтенис, лесбияхтинг, трансгребля, фехтованус, скалолизанье, сосёрфинг и педиборье

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Гость

15:36:29 31-05-2023

Казалось бы, где ЛГБТ, а где футбол----------------Да? А я всегда считал футбол ЛГБТ спортом. Там и Дзюба, и Кокорин, и Мамаев, и вроде Марадона признался, что гей.

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Гость

16:27:12 31-05-2023

А в список Олимпийских видов это... уже включили!? И как выполнить хотя бы третий юношеский разряд, для начала?!

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Гость

16:41:14 31-05-2023

Я, как опытный спортсмен, и почти готовый чемпион уже, готов взять на обучение и совместный тренинг пару-тройку стройных симпатичных спортсменок, можно без опыта. Фото соискательниц в лучших ракурсах жду в личку :-)

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