Первый чемпионат по сексу пройдёт в Швеции

Победителей будут определять в 16 дисциплинах

31 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Швеции состоится первый в истории чемпионат Европы по сексу. Об этом сообщили в Шведской федерации секса – единственной организации, которая рассматривает половой акт как вид спорта.

Соревнования начнутся 8 июня и продлятся несколько недель. Проходить турнир будет неподалёку от Гетеборга. Принимать участие в чемпионате будут представители 20 стран, которым предстоит набрать определённое количество очков и пройти три этапа.

Оценивать участников будут по 16 различным дисциплинам.

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