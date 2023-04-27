НОВОСТИЗдоровье

Россиянкам назвали плюсы от отсутствия секса

Например, не стоит беспокоиться о незапланированной беременности

27 апреля 2023, 06:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отказ от интимной близости имеет несколько преимуществ, хотя и негативно влияет на здоровье в целом, рассказала изданию "Спорт-экспресс" акушер-гинеколог Мария Филатова.

"Пережить период отсутствия сексуальных отношений – отличный способ потратить некоторое время на то, чтобы понять, что вам нравится. Если вы решите снова вести половую жизнь, вы можете поделиться этой информацией с партнёром, чтобы сделать секс ещё более приятным", – указала врач.

Кроме того, можно не беспокоиться о незапланированной беременности и инфекциях, передающихся половым путём.

Отказ от интимной близости также снижает вероятность заражения инфекцией мочевыводящих путей.

Филатова подчеркнула, что период воздержания вполне может стать возможностью для личного роста и любви к себе.

Ранее россиянкам рассказали, почему опасно притворяться "богиней секса".

Здоровье советы эксперта

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:12:21 27-04-2023

Может это потому, что молодых и здоровых мужчин стало меньше, их теперь надо ждать, когда вернутся

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:54 27-04-2023

Железам внутренней секреции необходимо давать стимулирующие толчки чтоб эндокринная система нормально работала(регуляция деятельности внутренних органов посредством гормонов).Она и так будет работать, но без толчков хуже.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:04 27-04-2023

Мужикам повестки, женщинам в Интим

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:02 27-04-2023

Если у вас нету тети, ее вам не потерять.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров