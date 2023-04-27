Россиянкам назвали плюсы от отсутствия секса
Например, не стоит беспокоиться о незапланированной беременности
27 апреля 2023, 06:37, ИА Амител
Отказ от интимной близости имеет несколько преимуществ, хотя и негативно влияет на здоровье в целом, рассказала изданию "Спорт-экспресс" акушер-гинеколог Мария Филатова.
"Пережить период отсутствия сексуальных отношений – отличный способ потратить некоторое время на то, чтобы понять, что вам нравится. Если вы решите снова вести половую жизнь, вы можете поделиться этой информацией с партнёром, чтобы сделать секс ещё более приятным", – указала врач.
Кроме того, можно не беспокоиться о незапланированной беременности и инфекциях, передающихся половым путём.
Отказ от интимной близости также снижает вероятность заражения инфекцией мочевыводящих путей.
Филатова подчеркнула, что период воздержания вполне может стать возможностью для личного роста и любви к себе.
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