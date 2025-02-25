Первый канал снял новый выпуск передачи "Играем свадьбу" в Белокурихе

Бракосочетание проводилось в традиционной русской стилистике

25 февраля 2025, 17:27, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Курорт Белокуриха" в Telegram-канале

Съемочная группа Первого канала приехала в Алтайский край для съемок новой передачи. Телевизионщики посетили "Курорт Белокуриха", чтобы снять новый выпуск шоу "Играем свадьбу".

Как рассказали представители "Курорта Белокуриха", съемки проходили в "Трактире Гоголь" в историко-архитектурном комплексе "Андреевская слобода". Герои выпуска – молодожены из Барнаула Михаил и Дарья. Их свадьба проходила в традиционной русской стилистике – с соответствующими нарядами и песнями, выкупом невесты и прочим.

"Через нашу пару мы представляем культуру старообрядцев, которые жили и живут в Алтайском крае. Когда мы разрабатывали серию, мы ввели через нашего ведущего героя рассказы Шукшина. Из Москвы это казалось очень художественным решением, а когда мы начали съемки, то поняли, что это очень хорошо сочетается с действительностью", – рассказала режиссер программы Дарья Самсонова.

Замгендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов отметил, что съемочную группу заинтересовала природа Белокурихи и ее история. Они оценили красоту и энергетику Алтайского края и активно интересовались его особенностями.

Вторую часть передачи снимали в барнаульском театре драмы и на лыжной базе "Локомотив". Передача выйдет в эфир 12 апреля.