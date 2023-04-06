Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в Москве 15 апреля

В ассортименте Swed House будут даже легендарные "акулы"

06 апреля 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: https://vk.com/swed_house

Первый магазин белорусского бренда Swed House, который позиционируется как аналог ушедшей из России IKEA, откроется 15 апреля в ТРЦ "Щелковский" в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В ассортименте будут представлены товары собственного бренда, а также аналоги продукции IKEA. Преимущественно это товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также легендарные "акулы".

Как отмечал ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров, Swed House может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. У компании есть производство в Белоруссии, России, Казахстане, Китае.