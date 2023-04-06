Зарубежные бренды потеряли 2 млрд долларов из-за сворачивания активности в России

Самые ощутимые потери у IKEA, Inditex и H&M

06 апреля 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зарубежные розничные потребительские бренды, которые ушли из России или приостановили продажи из-за спецоперации на Украине, могли потерять в общей сложности до 2 млрд долларов. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на консультантов, которые сопровождали закрытие бизнеса в России.

Общий объём потерь в виде недополученной прибыли ушедших брендов превысил 1,3-1,5 млрд долларов. С учётом временно неработающих магазинов, которые не заявляли об уходе, убытки могут составить 2 млрд долларов.

В частности, самые ощутимые потери у IKEA, Inditex (Zara, Bershka и другие), а также H&M – на их долю приходится более 1 млрд долларов. Ещё 140 млн долларов приходится на Decathlon, а более 200 млн долларов – на французский Hermes и итальянский Moncler.