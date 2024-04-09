Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Предположительно, старт отложили по меньшей мере на сутки

09 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Комплекс "Ангара" / Фото: structure.mil.ru

Первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" со стартовой площадки на космодроме Восточный отменили. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

Комментатор на стартовой площадке заявил, что руководство дало команду об отбое пуска. Причина решения не уточняется. Предположительно, старт отложили по меньшей мере на сутки.

Напомним, что это должен был быть первый старт "Ангары" с космодрома Восточный. С 2018 года там готовили инфраструктуру для пусков, а в конце 2023-го ее тестировали на макете.

Предполагалось, что запуск позволит проверить инфраструктуру, саму ракету-носитель и новый разгонный блок "Орион".