Жители Алтая не смогут увидеть "космическую медузу" из-за переноса запуска

Проблема в том, что 21 марта было очень удачное время для наблюдения, а в новое время запуска будет слишком светло

22 марта 2024, 11:14, ИА Амител

"Космическая медуза" / Фото: t.me/pagedowner

Вечером 21 марта небо над Барнаулом должна была украсить "космическая медуза" от ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25", которую планировали запустить в 20:21 с Байконура, однако запуск перенесли на два дня, сообщили в Telegram-канале "Город, ночь и все такое".

"Запуск перенесен на 15:36 мск 23 марта", – говорится в сообщении.

Проблема в том, что 21 марта было очень удачное время для наблюдения – достаточно темно и Солнце из-за горизонта подсвечивало бы шлейф от ракеты. А вот 23 марта видно ничего не будет, из-за того что будет слишком светло.