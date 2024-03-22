Жители Алтая не смогут увидеть "космическую медузу" из-за переноса запуска
Проблема в том, что 21 марта было очень удачное время для наблюдения, а в новое время запуска будет слишком светло
22 марта 2024, 11:14, ИА Амител
Вечером 21 марта небо над Барнаулом должна была украсить "космическая медуза" от ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25", которую планировали запустить в 20:21 с Байконура, однако запуск перенесли на два дня, сообщили в Telegram-канале "Город, ночь и все такое".
"Запуск перенесен на 15:36 мск 23 марта", – говорится в сообщении.
Проблема в том, что 21 марта было очень удачное время для наблюдения – достаточно темно и Солнце из-за горизонта подсвечивало бы шлейф от ракеты. А вот 23 марта видно ничего не будет, из-за того что будет слишком светло.
"Небо будет еще слишком светлое, солнце только-только сядет. Возможно, удастся разглядеть огонек от ракеты и падающую вторую ступень, но это уже совсем не то", – отметили в канале.
11:20:16 22-03-2024
Как всегда, облом. Что за страна?
11:28:53 22-03-2024
Очередная луна25
12:08:33 22-03-2024
Ну вот, а мы вчера ждали-ждали...
Тогда что это было: яркая быстро двигающаяся точка в юго-восточной области неба чуть ниже луны в ожидаемое время пролёта ракеты?
12:22:18 22-03-2024
Рыжая (12:08:33 22-03-2024) Ну вот, а мы вчера ждали-ждали... Тогда что это было: яр... тоже ждали и точку видели в роскошном синем небе. возможно, это самолёт?
15:43:47 22-03-2024
Рыжая (12:08:33 22-03-2024) Ну вот, а мы вчера ждали-ждали... Тогда что это было: яр... Это пролетела МКС. Она часто пролетает. И летит с запада на восток А ракета запускается в её след.
12:34:05 22-03-2024
МКС
14:29:08 22-03-2024
Гость (12:34:05 22-03-2024) МКС... Откуда инфа? Тоже видели, когда Союз ждали.
17:21:40 22-03-2024
Гость (14:29:08 22-03-2024) Откуда инфа? Тоже видели, когда Союз ждали....
От элементарных знаний астрономии и личного интереса к космосу