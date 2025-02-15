Первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью, заявил ученый

Игорь Коган считает, что временной промежуток между дебютом в половой жизни и первыми родами нужно сокращать

15 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Alex Pasarelu / unsplash.com

Профессор и член-корреспондент РАН Игорь Коган во время доклада заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью. Об этом сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".

По его словам, дебют или начало половой жизни в среднем происходит в 16 лет, а роды – в 30–32 года. И вот этот промежуток нужно сократить.

"Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами", – сказал ученый.

В конце 2024 года в Минздраве РФ рассказали, что оптимальный возраст для рождения ребенка у женщин – от 18 до 35 лет. Для мужчин возрастной барьер менее строгий, но и им с этим тянуть тоже не стоит.