Первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью, заявил ученый
Игорь Коган считает, что временной промежуток между дебютом в половой жизни и первыми родами нужно сокращать
15 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Профессор и член-корреспондент РАН Игорь Коган во время доклада заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью. Об этом сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".
По его словам, дебют или начало половой жизни в среднем происходит в 16 лет, а роды – в 30–32 года. И вот этот промежуток нужно сократить.
"Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами", – сказал ученый.
В конце 2024 года в Минздраве РФ рассказали, что оптимальный возраст для рождения ребенка у женщин – от 18 до 35 лет. Для мужчин возрастной барьер менее строгий, но и им с этим тянуть тоже не стоит.
16:35:07 15-02-2025
А в 14?
16:36:20 15-02-2025
Готов пожертвовать собой на благо родины. Где можно записаться?
16:39:39 15-02-2025
Рожать нужно когда будет жилье +стабильный источник дохода которого хватит на питание на содержание жилья и авто на лечение на одежду. А все остальное-бред.
18:24:52 16-02-2025
Грыша (16:39:39 15-02-2025) Рожать нужно когда будет жилье +стабильный источник дохода к... когда партия прикажет
16:42:16 15-02-2025
Смешно....
16:43:09 15-02-2025
Родит в 16 и начнется вынос мозга соответствующими социальными службами-а есть ли у ребенка жилплощадь а есть в холодильнике питание и т. д.
18:26:13 16-02-2025
Костя (16:43:09 15-02-2025) Родит в 16 и начнется вынос мозга соответствующими социальны... не начнется, если с родителей взять нечего они никому не интересны
16:43:14 15-02-2025
Планета остановись мне надо выйти! Мозг не выдерживает бред из вне. Пак он практически собирается сокращать?!
16:44:57 15-02-2025
Даже не знаю к чьим мыслям ближе, депутата Милонова или британским учёным...
А если не с первого раза зачинается? Люди, бывает, месяцами и годами пробуют зачать.
16:46:20 15-02-2025
Когда же этих депутатов - педофилов сажать начнут? Вам надо- вы и рожайте,к остальным не лезте
16:46:22 15-02-2025
статья 134 гарантия!
17:06:05 15-02-2025
Ценное мнение. Учтём.
17:11:17 15-02-2025
это сейчас что Профессор Коган такое предлагает ?
"аморалочка"
17:22:30 15-02-2025
А он правда, профессор?
17:57:36 15-02-2025
Ух ты какой молодец, сказал как отрезал. Наверно очень умный дядька, незря прохвессором зовется.
18:33:02 15-02-2025
Всех детей рожденых в 16 лет отдать этому проффесору на воспитание.
19:46:13 15-02-2025
а че не с 10?
давайте уж с детского сада.
итак малолеткам голову забивают мусором давайте теперь все рожать станут, мужикам только в радость молодое мясо по тискать
19:47:14 15-02-2025
Маразм не щадит никого...
20:14:46 15-02-2025
А у психиатра он проверялся?
02:06:59 16-02-2025
Не знаю, что академики РАН пьют, но видимо там вода плохая, так как о никаких полезных разработках от них уже давно не слышно, а если посчитать во сколько выходит содержание этих лоботрясов, то пора их отправить на СВО, просто расстрелять будет неразумно, пусть отрабатывают потерянные на них деньги. По поводу рождения детей и первом сексуальном опыте с научной точки зрения можно сказать следующее, природа создавала человека тысячелетия, поэтому в организме человека нет "лишних запчастей", всё продумано и сбалансировано таким образом, что если человек сам не будет себя гробить, то может жить неограниченное время, но к этому не готов его разум, вместо того, что бы расширять его горизонты, академики только, в лучшем случае, воруют, но иногда дают слово "особо одарённым" для оправдания своего существования, хотя, думаю, это тоже надо им запретить.
Возвращаемся к женскому организму, строение их половых органов, наличие плевры в молодом возрасте обусловлено не какими-либо фантазиями, а созданием жёстких условий по температуре и герметичности внутри влагалища для формирования и созревания здоровой внутренней микрофлоры, которая необходима не только для рождения детей, но для борьбы с патогенными микроорганизмами, которые могут угрожать здоровью женщины. Формирование такой микрофлоры заканчивается примерно к 18 годам, если академики этого не знают, то пусть просмотрят старые труды их предшественников.
Таким образом, женщина, если она думает о потомстве и своём здоровье, должна знать эту информацию и помочь своему организму оставаться здоровым, но женщины всегда учатся на своих ошибках, тогда обратите внимание на своих сверстниц, которые стали "взрослыми" раньше указанного срока, им грозят не только неизлечимые болезни, так как нет внутреннего барьера вирусам, но и очень часто испытывают проблемы с зачатием в последующей жизни. Конечно, в молодом возрасте кажется, что всё это не важно, но посмотрев на своих родителей, вы поймёте, что дети это единственное, что не только объединяет мужа и жену, но и наполняет смыслом их жизнь, а когда нет смысла и цели, тогда заканчивается и сама жизнь. Будьте здоровыми и многодетными, тогда вы точно не будете скучать в жизни.
18:27:50 16-02-2025
вообще-то опровержение этой новости ещё раньше публиковалось
09:30:08 17-02-2025
такое ощущение, что все инициативы, направленные на улучшение демографии, писали люди с серьёзными умственными отклонениями, либо те, кто что-то знает, чего не знаем мы. Ну вот забеременеет она в 16, родит в 17 - ни работы, ни образования, жить в лучшем случае у родителей, какова судьба этого ребёнка и его матери? Не кажется ли вам, что очень удобно будет таких детей под любым предлогом изымать из семей в казённые детские дома, а из них уже там воспитывать готовое пушечное мясо?
09:33:23 17-02-2025
с такой-то фамилией...
10:50:34 17-02-2025
Вот какая демографическая ситуация улучшится в стране ,когда из каждого утюга озвучивают вот такой бред и это учёный с регалиями ,да пора уже выработать госпрограмму учитывающую все этапы поддержки молодой семьи ,а мы сегодня отдельные моменты озвучиваем и внедряем ,к примеру ипотека ,а дальше темнота ,взял квартиру в ипотеку ,а дальше ничего не нужно ,просто вижу по жизни детей ,внуков с какими проблема они сталкиваются и если им не помогать они бы на улице милостыню просили ,вся проблема в том ,что эти чинуши и болтуны живут совсем в другом и оторванном от обычной жизни людей мире ,жаль .
09:40:46 18-02-2025
Гость (10:50:34 17-02-2025) Вот какая демографическая ситуация улучшится в стране ,когда... Кстати ,ещё и за наш счёт.