Первый снег выпал в Алтайском крае

Белизной покрыло гору Церковку в Белокурихе

13 октября 2023, 11:46, ИА Амител

Кадр с трансляции

В Алтайском крае в середине октября выпал первый снег. Осадки легли в Белокурихе.

По городу накануне прошел дождик, а вот горы накрыло снегом. Судя по трансляции с веб-камер, и Церковка и Мишина гора покрыты тонким слоем снега.

Отметим, что выпал он чуть раньше, чем ожидали синоптики. Ранее в региональном Гидрометцентре amic.ru рассказали о том, что снег в регионе пойдет в начале второй половины октября.