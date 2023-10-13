Первый снег выпал в Алтайском крае
Белизной покрыло гору Церковку в Белокурихе
13 октября 2023, 11:46, ИА Амител
Кадр с трансляции
В Алтайском крае в середине октября выпал первый снег. Осадки легли в Белокурихе.
По городу накануне прошел дождик, а вот горы накрыло снегом. Судя по трансляции с веб-камер, и Церковка и Мишина гора покрыты тонким слоем снега.
Отметим, что выпал он чуть раньше, чем ожидали синоптики. Ранее в региональном Гидрометцентре amic.ru рассказали о том, что снег в регионе пойдет в начале второй половины октября.
11:50:41 13-10-2023
далеко уже не первый.. или имелось в виду на этой неделе
13:21:02 13-10-2023
Далеко не первый снег на Алтае!!!!!!!!!!!!!!!
14:16:50 13-10-2023
все пустые едут