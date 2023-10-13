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Первый снег выпал в Алтайском крае

Белизной покрыло гору Церковку в Белокурихе

13 октября 2023, 11:46, ИА Амител

Кадр с трансляции
Кадр с трансляции

В Алтайском крае в середине октября выпал первый снег. Осадки легли в Белокурихе.

По городу накануне прошел дождик, а вот горы накрыло снегом. Судя по трансляции с веб-камер, и Церковка и Мишина гора покрыты тонким слоем снега. 

Отметим, что выпал он чуть раньше, чем ожидали синоптики. Ранее в региональном Гидрометцентре amic.ru рассказали о том, что снег в регионе пойдет в начале второй половины октября. 

Погода Хорошие новости Белокуриха

Комментарии 3

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Гость

11:50:41 13-10-2023

далеко уже не первый.. или имелось в виду на этой неделе

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Гость

13:21:02 13-10-2023

Далеко не первый снег на Алтае!!!!!!!!!!!!!!!

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гость

14:16:50 13-10-2023

все пустые едут

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