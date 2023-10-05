Почти сразу после бабьего лета в регионе станет мокро и холодно

05 октября 2023, 13:41, ИА Амител

Бабье лето, которое установилось в октябре в Алтайском крае, скоро подойдет к концу и во второй декаде месяца в регионе начнется похолодание, а уже 16 октября ожидается мокрый снег. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

В предстоящую десятидневку температура воздуха днем, по предварительному прогнозу, будет колебаться от +13...+18 до -4...-1 градуса.

"Первые дни второй декады будут еще довольно теплыми. Начиная с 12 октября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, и температура воздуха начнет понижаться. На фоне общего похолодания начиная с 16 октября и в последующие дни возможен мокрый снег", – сообщил эксперт.

К концу месяца синоптики прогнозируют устойчивый переход через 0 градусов: в это время в регионе может устанавливаться временный снежный покров, который в течение дня будет разрушаться. Устойчивый снежный покров в Алтайском крае обычно устанавливается в первой декаде ноября.