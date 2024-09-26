"Зима пришла". Первый снегопад прошел в Алтайском крае

В соцсетях рассказывают о том, что это случилось сразу в нескольких районах

26 сентября 2024, 10:24, ИА Амител

В Алтайском крае 26 сентября выпал первый снег. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Сильный снегопад прошел в Ельцовском районе. Его сняли на видео. Также водители сообщили, что снег выпал на трассе Барнаул – Бийск. Сама дорога сухая, но в полях еще не все растаяло.

Ранее ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова предупредила о том, что уже на этой неделе в Алтайском крае ожидается серьезное похолодание, а также осадки в виде снега.

При этом следующая неделя может встретить жителей и гостей региона непродолжительным потеплением.