"Зима пришла". Первый снегопад прошел в Алтайском крае
В соцсетях рассказывают о том, что это случилось сразу в нескольких районах
26 сентября 2024, 10:24, ИА Амител
В Алтайском крае 26 сентября выпал первый снег. Об этом рассказали пользователи соцсетей.
Сильный снегопад прошел в Ельцовском районе. Его сняли на видео. Также водители сообщили, что снег выпал на трассе Барнаул – Бийск. Сама дорога сухая, но в полях еще не все растаяло.
Ранее ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова предупредила о том, что уже на этой неделе в Алтайском крае ожидается серьезное похолодание, а также осадки в виде снега.
При этом следующая неделя может встретить жителей и гостей региона непродолжительным потеплением.
10:30:49 26-09-2024
Не успели черные мухи улететь, прилетели белые.
22:03:25 26-09-2024
не было и вот на тебе