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"Зима пришла". Первый снегопад прошел в Алтайском крае

В соцсетях рассказывают о том, что это случилось сразу в нескольких районах

26 сентября 2024, 10:24, ИА Амител

В Алтайском крае 26 сентября выпал первый снег. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Сильный снегопад прошел в Ельцовском районе. Его сняли на видео. Также водители сообщили, что снег выпал на трассе Барнаул – Бийск. Сама дорога сухая, но в полях еще не все растаяло.

Ранее ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова предупредила о том, что уже на этой неделе в Алтайском крае ожидается серьезное похолодание, а также осадки в виде снега.

При этом следующая неделя может встретить жителей и гостей региона непродолжительным потеплением. 

Первый снег в Барнауле в 2023 году / Фото: amic.ru

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Синоптики предупредили о похолодании, однако погожие деньки в сентябре еще будут
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Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

10:30:49 26-09-2024

Не успели черные мухи улететь, прилетели белые.

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гость

22:03:25 26-09-2024

не было и вот на тебе

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