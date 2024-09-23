Синоптики предупредили о похолодании, однако погожие деньки в сентябре еще будут

23 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Первый снег в Барнауле в 2023 году / Фото: amic.ru

После теплых выходных в Алтайский край пришли дожди и похолодание. Причем в течение недели температура продолжит понижаться. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Если днем во вторник воздух успеет прогреться до +11...+16°С, то 26 сентября ожидается уже не выше +6...+11°С. В ночь на 24 сентября в регионе будет +4...+9°С, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4...+1°С. И такие температуры сохраняться до 30 сентября", – говорит собеседница информагентства.

Синоптики прогнозируют на этой рабочей неделе не только минусовые температуры, но и мокрый снег с дождем.

"В период до 25 сентября включительно местами по краю пройдут дожди небольшой интенсивности. При этом ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью и утром 26, 27 сентября возможен мокрый снег. На выходных в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, днем от +6 до 11 градусов", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

По предварительному прогнозу, на новой рабочей неделе в регион придет потепление и осадки на несколько дней прекратятся. Если кто-то еще не успел навести порядок на приусадебном участке или в огороде, синоптик рекомендует ловить последние погожие деньки.