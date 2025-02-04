Водитель первого барнаульского трамвая "Гранит" раскрыл детали его сборки
Вагон уже получил сертификат на эксплуатацию и серийное производство
04 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
В Барнауле собрали первый трамвай из отечественных комплектующих, которому дали название "Гранит". Свои первые километры он начал накатывать по улицам города с 2024 года. У электротранспорта уже есть собственный сертификат на эксплуатацию и перевозку пассажиров, а также на серийное производство. Деталями его сборки, а также историей создания поделился вагоновожатый и блогер Максим Раевский. Об этом сообщает "Толк".
"История создания барнаульского трамвая до последнего времени была тайной за семью печатями. После прошлогодней презентации (на улице Мало-Тобольской в День России) создатели не спешили раскрывать нюансы амбициозного проекта. Недавно в Сети появился 45-минутный ролик сотрудника "Горэлектротранса", водителя этого трамвая и блогера Максима Раевского. В фильме приводятся интересные факты о прототипе нового вагона и комментарии представителей компании-разработчика и изготовителя – руководителя ГК "Союз" (в нее входит "Алтай Геомаш") Владимира Отмашкина и директора компании "Мэтр" Андреаса Рейнгольда", – отметили в издании.
"Гранит" собрали на предприятии "Алтай Геомаш" совместно с барнаульской компанией "Мэтр" и в сотрудничестве с красноярской организацией "Русал". Для его создания использовали только отечественные материалы и комплектующие. Часть их них изготовили алтайские специалисты.
Сейчас трамвай находится на базе ГЭТ, в депо № 3. Сюда его привезли для обкатки и небольших доработок. "Толк" пишет, что, возможно, муниципальное электротранспортное предприятие арендовало вагон и уже готовит к вводу в эксплуатацию. Также есть информация, что выезд на линию произойдет после презентации рабочего вагона краевым и городским властям. Пока трамвай катает только сотрудников "Горэлектротранса", экспертов и разработчиков. Он все еще остается в собственности компании-изготовителя.
По словам Владимира Отмашкина, идея создания своего вагона возникла еще пять-шесть лет назад. Однако к ее реализации перешли лишь в 2024 году, когда ситуация с нехваткой подвижного состава стала накаляться.
"В итоге на барнаульском предприятии "родился" первый прототип трехосного односекционного вагона с серым кузовом, широкой раздвижной дверью посередине и вместительной накопительной площадкой для пассажиров. Пока готов только один вагон", – добавляет "Толк".
Трамвай справился с обкаткой и хорошо показал себя перед сертификационной комиссией научно-технического центра НИИ Горэлектротранспорта. 26 августа 2024 года эксперты разрешили вагону дальнейшую эксплуатацию и перевозку пассажиров, а также рекомендовали для серийного производства.
Ездит трамвай довольно тихо и совсем не стучит колесами. Тележка, которую изготовили на барнаульском предприятии "Мэтр", легко справляется с неровностями трамвайных путей. Здесь также разработали собственный тяговый редуктор, муфту соединения с колесной парой, тормозной механизм и другие детали. А внутреннюю отделку выполнили красноярские партнеры. Ее изготовили из алюминиевых деталей, как и борта вагона.
Известно, что салон оборудован кондиционером, мультимедийной системой, USB-разъемами для зарядки телефонов, выдвижной аппарелью для маломобильных граждан и местом для коляски. Кабину для водителя, возможно, доработают.
С новым трамваем уже ознакомились девять вагоновожатых. 31 декабря 2024 года электротранспорт "выкатал необходимые километры". Все замечания устранили, и прототип максимально приблизился к собственному идеалу.
"На сегодняшний день вагон обкатан и сертифицирован. Заинтересованность в нем есть. Естественно, есть и шероховатости, которые, скорее всего, будут учтены и сглажены в дальнейшем, при создании следующего экземпляра", – рассказал "Толку" Максим Раевский.
10:36:45 04-02-2025
Надеюсь, что синхронно будет расширяться маршрутная сеть трамвая. Последний раз новые районы добавлялись почти 40 лет назад
10:38:31 04-02-2025
Как говорится, в добрый путь.
10:40:55 04-02-2025
Весельчак У (в облике Коли) - Алиса! Они меня пытали, но я… ничего не сказал!.
10:52:05 04-02-2025
сколько стоить будет?
10:52:51 04-02-2025
Ее изготовили из алюминиевых деталей, как и борта вагона."
С такой презентацией маргиналы его прямо в депо №3 распилят и в скупку унесут!
10:52:54 04-02-2025
Рейнгольд отец этого трамвая- он о нем мечтал и реально начал с ремонтных мастерских ещё в 1996 г
10:56:40 04-02-2025
"В итоге на барнаульском предприятии "родился" первый прототип трехосного односекционного вагона с серым кузовом, широкой раздвижной дверью посередине ".....
- на фото вижу две тележки - тогда почему трехосный?
- на фото вижу две двери посередине - тогда почему "широкая раздвижная дверь посередине"?
11:01:37 04-02-2025
R22 (10:56:40 04-02-2025) "В итоге на барнаульском предприятии "родился" первый протот... там внутри 2 калибра с СБЧ, и 1,5 кило сухарей.
11:28:37 04-02-2025
R22 (10:56:40 04-02-2025) "В итоге на барнаульском предприятии "родился" первый протот... Чтобы бабки с сумками на колёсиках не могли залезть. Недавно довелось видеть, как напротив Весны зажали дверью старухину сумку и хотели увезти, а бабку так и не пустили в трамвай, хотя был почти пустой.
11:06:06 04-02-2025
Всё хорошо, только нельзя ли сделать его по- веселее? Мрачный какой - то, как вся наша жизнь. Покрасить в яркий цвет
12:10:12 04-02-2025
Гость (11:06:06 04-02-2025) Всё хорошо, только нельзя ли сделать его по- веселее? Мрачны... Ну веселье тут не при делах, а вот того, кто придумал ОТ выпускать в цвете мокрого асфальта, неплохо бы на вменяемость проверить. Его же в сумерках в принципе не видно будет, трамвай этот.
21:39:16 05-02-2025
Гость (11:06:06 04-02-2025) Всё хорошо, только нельзя ли сделать его по- веселее? Мрачны... Я пытался развеселить Рейнгольда в 1993 году. Покрасив рельсы на практики, чуть не отчислили из ВУЗа
11:06:42 04-02-2025
НАверное, единственный трамвай, который за последние полгода не сошел с рельс в Барнауле
11:12:50 04-02-2025
Странно всё это... Чтобы велосипед спроектировать и разработать под его производство технологию, конструкторское бюро нужно. А тут даже не Жигули, а целый трамвай собирают по сути энтузиасты без КБ и прочих "ненужных заморочек". Если взят готовый проект, то это скрывают, хотя чего стесняться? Нам любое производство ценно, даже если идея куплена или подарена. И вообще есть разница, разработать штучное изделие или предназначенное для массового производства - не все разработки годятся для конвейера, например. Вместе с изделием разрабатываются и технологии его производства, этим тоже занимается КБ... В общем, интересно, но попахивает авантюрой.
11:33:03 04-02-2025
Гость (11:12:50 04-02-2025) Странно всё это... Чтобы велосипед спроектировать и разработ... Не этот-ли единственный экземпляр Барнаул желает купить за почти 100 миллионов рублей? Тендер уже объявлен!!!
12:20:52 04-02-2025
Гость (11:33:03 04-02-2025) Не этот-ли единственный экземпляр Барнаул желает купить за п...
Действительно, была такая информация. Если это так, то вопрос о Граните можно закрывать
12:50:11 04-02-2025
В Алтайгеомаше есть свое КБ, все техпощи которые работают у трамвайщиков, разрабатывали и изготавливали там, и это единственный завод в Барнауле который сотрудничал с Горэлектротранспортом ещё с с начало 90-х годов.
12:50:49 04-02-2025
Надо дать трамваи на конвеере а государству поддержать это важнейшее производство а Политеху надо дать задание сделать так чтобы это был самый лучший в мире трамвай
и кстати этот вагон за номером 0000001 надо сохранить потом для городского музея
Спасибо ребята! Так держать!
14:33:03 04-02-2025
майор (12:50:49 04-02-2025)
и кстати этот вагон за номером 0000001 надо сохранить потом для городского музея
Спасибо ребята! Так держать!"
Значит,надо его сразу загонять в музей!
12:51:20 04-02-2025
Ну с вагоном то понятно можно было и старую татру на телеги надеть. А за телеги то авторские нашли кому отдать или готовые берём и перекрашиваем . Найдутся хозяева потом придётся на автобусное шасси гранит ставить.
13:11:27 04-02-2025
Осталось выяснить, что общего у трамвая и гелогоразведочного оборудования.
«Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння» (С) Прутков Козьма
15:49:11 04-02-2025
Гость (13:11:27 04-02-2025) Осталось выяснить, что общего у трамвая и гелогоразведочного... Ни чего общего, Геомаш на карачках стоял, Отмашкин купил. Часть сам использует, часть в аренду сдаёт.
Название сохранилось.
15:24:05 04-02-2025
Краевым и городским властям надо по максимуму поддерживать авторов проекта, который действительно может положить начало производства городского электрического транспорта в Барнауле в интересах крупных городов РОссии. А следующий шаг - выпуск троллейбусов. В условиях рыночных отношений предприятия берутся за различные проекты, ибо без проработок, без работы ничего не получишь.Хихикать и издеваться, конечно, можно, всегда над новым некто хихикает, но здесь барнаульцы предлагают начать по сути новое перспективное производство, которое необходимо и городу и РОссии. .
16:31:07 04-02-2025
Троллейбус тоже экологичен, но использует общую проезжую часть со всем остальным транспортом.
А тут я вижу желание заработать, не более
22:36:48 04-02-2025
некоторые организации за такое штраф берут 10 млн рублей, а тут сами выбалтывают. я поражаюсь!!!
17:49:29 05-02-2025
Все чудесно и прекрасно, но народ с Алтая валит.
10:30:23 06-02-2025
Это всё "Пиар" как во всей России
Вспомните все "подобные" начинания без Серьёзной государственной финансовой поддержки, заканчивались провалом.