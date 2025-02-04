Водитель первого барнаульского трамвая "Гранит" раскрыл детали его сборки

Вагон уже получил сертификат на эксплуатацию и серийное производство

04 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: Максим Раевский / vk.com/transport_brn

В Барнауле собрали первый трамвай из отечественных комплектующих, которому дали название "Гранит". Свои первые километры он начал накатывать по улицам города с 2024 года. У электротранспорта уже есть собственный сертификат на эксплуатацию и перевозку пассажиров, а также на серийное производство. Деталями его сборки, а также историей создания поделился вагоновожатый и блогер Максим Раевский. Об этом сообщает "Толк".

"История создания барнаульского трамвая до последнего времени была тайной за семью печатями. После прошлогодней презентации (на улице Мало-Тобольской в День России) создатели не спешили раскрывать нюансы амбициозного проекта. Недавно в Сети появился 45-минутный ролик сотрудника "Горэлектротранса", водителя этого трамвая и блогера Максима Раевского. В фильме приводятся интересные факты о прототипе нового вагона и комментарии представителей компании-разработчика и изготовителя – руководителя ГК "Союз" (в нее входит "Алтай Геомаш") Владимира Отмашкина и директора компании "Мэтр" Андреаса Рейнгольда", – отметили в издании.

"Гранит" собрали на предприятии "Алтай Геомаш" совместно с барнаульской компанией "Мэтр" и в сотрудничестве с красноярской организацией "Русал". Для его создания использовали только отечественные материалы и комплектующие. Часть их них изготовили алтайские специалисты.

Сейчас трамвай находится на базе ГЭТ, в депо № 3. Сюда его привезли для обкатки и небольших доработок. "Толк" пишет, что, возможно, муниципальное электротранспортное предприятие арендовало вагон и уже готовит к вводу в эксплуатацию. Также есть информация, что выезд на линию произойдет после презентации рабочего вагона краевым и городским властям. Пока трамвай катает только сотрудников "Горэлектротранса", экспертов и разработчиков. Он все еще остается в собственности компании-изготовителя.

По словам Владимира Отмашкина, идея создания своего вагона возникла еще пять-шесть лет назад. Однако к ее реализации перешли лишь в 2024 году, когда ситуация с нехваткой подвижного состава стала накаляться.

"В итоге на барнаульском предприятии "родился" первый прототип трехосного односекционного вагона с серым кузовом, широкой раздвижной дверью посередине и вместительной накопительной площадкой для пассажиров. Пока готов только один вагон", – добавляет "Толк".

Трамвай справился с обкаткой и хорошо показал себя перед сертификационной комиссией научно-технического центра НИИ Горэлектротранспорта. 26 августа 2024 года эксперты разрешили вагону дальнейшую эксплуатацию и перевозку пассажиров, а также рекомендовали для серийного производства.

Ездит трамвай довольно тихо и совсем не стучит колесами. Тележка, которую изготовили на барнаульском предприятии "Мэтр", легко справляется с неровностями трамвайных путей. Здесь также разработали собственный тяговый редуктор, муфту соединения с колесной парой, тормозной механизм и другие детали. А внутреннюю отделку выполнили красноярские партнеры. Ее изготовили из алюминиевых деталей, как и борта вагона.

Известно, что салон оборудован кондиционером, мультимедийной системой, USB-разъемами для зарядки телефонов, выдвижной аппарелью для маломобильных граждан и местом для коляски. Кабину для водителя, возможно, доработают.

С новым трамваем уже ознакомились девять вагоновожатых. 31 декабря 2024 года электротранспорт "выкатал необходимые километры". Все замечания устранили, и прототип максимально приблизился к собственному идеалу.