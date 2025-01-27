На улицах Барнаула заметили первый трамвай местной сборки "Гранит"
Возможно, вагон проходил обкатку
27 января 2025, 13:40, ИА Амител
Жители Индустриального района Барнаула заметили на улице Попова трамвайный вагон серого цвета с подсвеченным салоном. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая. Об этом сообщает "Толк".
Очевидцы сообщили, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом. Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок. Со слов барнаульцев, изнутри его салон был подсвечен яркими огнями. Сфотографировать или снять трамвай на видео горожане не успели.
Напомним, первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили 12 июня на площади Свободы.
Сборку пассажирских трамвайных вагонов решил организовать глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин еще в 2023 году. У получившегося экземпляра низкопольный тип кузова. Его длина составляет около 16 метров, ширина – 2,5 метра, а высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, сидячих мест в нем 39.
"Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне есть девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В производстве использовались современные материалы: кузов изготовлен из нержавеющего металла, а в экстерьере и интерьере применили алюминий и пластик. Помимо этого, в вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.
13:45:57 27-01-2025
"Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок." Это трамвай-призрак! Воплощение всех купленных, но не выпущенных на линию трамваев! Всех, кто в него садится он везет прямиком на мясокомбинат!
13:58:32 27-01-2025
Гость (13:45:57 27-01-2025) "кто в него садится он везет прямиком... он шел без остановок.. как в него попасть то было??))
14:50:36 27-01-2025
Гость (13:58:32 27-01-2025) он шел без остановок.. как в него попасть то было??))... он сам решит, кого подвезти
12:10:53 28-01-2025
Гость (13:45:57 27-01-2025) "Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон прое... Трамвай 410
13:46:48 27-01-2025
а есть еще фото то?
13:52:26 27-01-2025
👍🏻
13:56:57 27-01-2025
Киберпанк среди хрущёвок - я за!
13:58:45 27-01-2025
На фото зад или перед?
14:51:14 27-01-2025
Гость (13:58:45 27-01-2025) На фото зад или перед?... бок
15:15:56 27-01-2025
Гость (14:51:14 27-01-2025) бок... красивое)))
15:24:50 27-01-2025
Гость (13:58:45 27-01-2025) На фото зад или перед?... судя по правому расположению дверей, всё-таки зад...
14:00:10 27-01-2025
Сфотографировать или снять трамвай на видео горожане не успели./// видимо двигался со скоростью звука))
14:00:25 27-01-2025
"Летучий голландец"!
Вроде бы есть,но его никто не видел! Уже второй раз!
14:09:04 27-01-2025
Собственной сборки!!! Батьке Лукашенко нос утрём!
14:12:39 27-01-2025
Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (не факт,что как Барнаул за 70 миллионов),собрал,покрасил и выдаёт за изобретение. Так и будет сборкой заниматься и втюхивать мэрии города. Дарю бизнес- идею!!!
14:57:35 27-01-2025
Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... ну и? лучше хоть что-то собирать, чем с дивана ворчать
16:13:12 27-01-2025
Гость (14:57:35 27-01-2025) ну и? лучше хоть что-то собирать, чем с дивана ворчать... чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенной цене?
не претендую на истину, просто отвечаю на комменты выше
20:37:02 27-01-2025
Гость (16:13:12 27-01-2025) чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенно... рабочие места и налоги достанутся городу. при сборке больше нескольких штук, все же, должно быть дешевле. импорт деталей должен быть дешевле импорта готового изделия. в теории. да в любом случае лучше уж хоть что-то делать, чем ждать, пока дадут
06:59:46 28-01-2025
Гость (16:13:12 27-01-2025) чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенно... Это опытный образец!(Есть такое понятие в машиностроении). На опытных образцах проводятся все необходимые испытания нового изделия.Надо радоваться, что в Барнауле нашелся человек,который пытается создать нечто новое в Барнаульской промышленности, необходимое для всей России.Главное провести все испытания,получить разрешительную документацию, а потом налаживать серийный выпуск. Успехов трамваестроителям Барнаула" !А ночью проводили испытания, видимо, потому, чтоб днем не мешать движению, не ломать график действующим трамваям.
20:54:10 27-01-2025
Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... Да даже если и так, тебе, как горожанину, какая в пень разница, если такие трамваи будут бегать по нашим маршрутам и обойдутся для бюджета дешевле? Или лишь бы поскулить?
14:13:00 27-01-2025
Погулять вывели
14:15:23 27-01-2025
Главное чтоб не повторил участь Бурана. Покатался и на выставку
14:36:23 27-01-2025
Гость (14:15:23 27-01-2025) Главное чтоб не повторил участь Бурана. Покатался и на выста...
Это неизбежно
14:16:31 27-01-2025
Символичное название, как мемориальная контора.
14:32:12 27-01-2025
Гость (14:16:31 27-01-2025) Символичное название, как мемориальная контора. ... А что, камней в Алтайском крае до черта. Чего много, тем гордятся.
16:00:51 28-01-2025
Гость (14:16:31 27-01-2025) Символичное название, как мемориальная контора. ... До Татры не потянет..гроб с дребезжанием..мест для сидения только 40! Остальные- в отстой!
14:27:30 27-01-2025
Уходил от погони? Сперли поди.
15:12:53 27-01-2025
Помницца у Ф.Чистякова песня была про ехавшие по улицам трамваи, ехавшие куда-то умирать)
15:26:11 27-01-2025
Гость (13:58:32 27-01-2025) он шел без остановок.. как в него попасть то было??))... А что, так сложно попасть в движущийся трамвай? По-моему, довольно лёгкая мишень...
15:51:04 27-01-2025
А что-то на фото трамвай без рельсов, прямо по асфальту приехал!
15:55:50 27-01-2025
А что, предлагаю этому чуду техники, давать название. На флоте корабли имеют свои имена. Давайте дадим этой серии трамваев имена, например города Алтайского края. А первенцу дадим имя -Барнаул! Кто поддерживает эту идею? И буду горожане друг другу рассказывать: "сегодня на базар ездила на Барнауле, а обратно на Рубцовске прокатилась." Владимир Отмашкин - за цени идею.
16:09:55 28-01-2025
Алтайский (15:55:50 27-01-2025) А что, предлагаю этому чуду техники, давать название. На фло... Лучше Кедр, чем Гранит- или Я памятник себе воздвиг нерукотворный- Отмашкин переназови своё детище! Это же не памятник! Даже памятник из гранита имеет свое название! благозвучное...
16:12:48 27-01-2025
толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и сколько штук сойдет с конвеера в месяц
один это ни о чем
18:34:43 27-01-2025
майор (16:12:48 27-01-2025) толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и с... Наверное на Геомаше, у Отмашкина там приличное производство.
06:07:32 28-01-2025
Гость (18:34:43 27-01-2025) Наверное на Геомаше, у Отмашкина там приличное производство.... Да именно там но цех где этот собирали уже в аренде под другое проиводство
11:24:49 28-01-2025
майор (16:12:48 27-01-2025) толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и с... Завод Алтайгеомаш
16:17:17 27-01-2025
Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. Сейчас вся Россия отказывается от трамваев, отказываются от электротранспорта и соседи нашей страны. В дальнейшем продавать новые трамваи будет некому
17:09:52 27-01-2025
Змей (16:17:17 27-01-2025) Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. Сейчас вс...
вы бредите
16:52:02 27-01-2025
Змей
16:17:17 27-01-2025
Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. ...
И на что вся Россия и соседи переходит? На велосипеды?
20:47:38 27-01-2025
гость (16:52:02 27-01-2025) Змей 16:17:17 27-01-2025Выпустит порядка 50-100 ... если бы )))
вообще, трамвай - замечательный транспорт, альтернатива метро. и не так дорого, как подземка. только путей надо побольше проложить - на Южный там, в аэропорт. ещё бы научились стыки делать плавные, чтоб они не гремели и вагоны не спрыгивали. ну и пару вагонов в сцепке пускать, как раньше было, а то в час пик и не влезешь
17:10:49 27-01-2025
Утюг
18:12:52 27-01-2025
Кто изготавливает двигатели и подвеску с колёсной базой? Кто изготавливает остекление, приводы дверей, уплотнители и т.д.? Кто изготавливает кузовные элементы?
Журналистам не плохо бы углубиться в тему
18:49:48 27-01-2025
Явно дешевле будет чем с Белоруссии привезли
19:11:37 27-01-2025
Опять низкопольные, в который может залезть только длинноногий. А как пенсионерам и детям туда попадать? Просто интересно, или это уже не люди.
19:13:35 27-01-2025
Опять низкопольные, в который может залезть только длинноногий. А как пенсионерам и детям туда попадать? Просто интересно, или это уже не люди.
20:49:24 27-01-2025
Прикольно, это у нас местечковая черта такая? Вроде ж хорошая новость, но все недовольны в комментариях.
22:00:22 27-01-2025
Новость хорошая, но удобно должно быть всем. Где доступная городская среда? Да, не довольна. Мне 71 год и тудно залезать в новые трамваи которые ходят по городу. Приходится ждать другой. А ступеньки с собой таскать не хочется. Трамвай на фото со ступеньками, там хорошо видно.
01:10:14 29-01-2025
Любовь (22:00:22 27-01-2025) Новость хорошая, но удобно должно быть всем. Где доступная г... То ли лыжи не едут, то ли я…
Объясните мне, пожалуйста, в чём неудобство посадки в низкопольный трамвай? То есть карабкаться по трём ступенькам в старый трамвай - вам в кайф, а зайти в новый трамвай, где уровень пола почти на уровне тротуара - это неудобно?
06:05:40 28-01-2025
Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... Небудет никакой сборки этот трамвай 1 и последний.Цех где собирали уже в аренде пд дпугое производство!
10:58:47 28-01-2025
Я этот трамвай 27 августа 2024 года видел, снял на видео.
01:53:45 29-01-2025
Какая-то мутная история про трамвай,и уже не первый год, возникает вопрос "а был ли мальчик?", в данном случае трамвай..