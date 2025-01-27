На улицах Барнаула заметили первый трамвай местной сборки "Гранит"

Возможно, вагон проходил обкатку

27 января 2025, 13:40, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии

Жители Индустриального района Барнаула заметили на улице Попова трамвайный вагон серого цвета с подсвеченным салоном. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая. Об этом сообщает "Толк".

Очевидцы сообщили, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом. Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок. Со слов барнаульцев, изнутри его салон был подсвечен яркими огнями. Сфотографировать или снять трамвай на видео горожане не успели.

Напомним, первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили 12 июня на площади Свободы.

Сборку пассажирских трамвайных вагонов решил организовать глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин еще в 2023 году. У получившегося экземпляра низкопольный тип кузова. Его длина составляет около 16 метров, ширина – 2,5 метра, а высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, сидячих мест в нем 39.

"Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне есть девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В производстве использовались современные материалы: кузов изготовлен из нержавеющего металла, а в экстерьере и интерьере применили алюминий и пластик. Помимо этого, в вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.