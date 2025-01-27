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На улицах Барнаула заметили первый трамвай местной сборки "Гранит"

Возможно, вагон проходил обкатку

27 января 2025, 13:40, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии
Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии

Жители Индустриального района Барнаула заметили на улице Попова трамвайный вагон серого цвета с подсвеченным салоном. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая. Об этом сообщает "Толк".

Очевидцы сообщили, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом. Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок. Со слов барнаульцев, изнутри его салон был подсвечен яркими огнями. Сфотографировать или снять трамвай на видео горожане не успели.

Напомним, первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили 12 июня на площади Свободы.

Сборку пассажирских трамвайных вагонов решил организовать глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин еще в 2023 году. У получившегося экземпляра низкопольный тип кузова. Его длина составляет около 16 метров, ширина – 2,5 метра, а высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, сидячих мест в нем 39.

"Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне есть девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В производстве использовались современные материалы: кузов изготовлен из нержавеющего металла, а в экстерьере и интерьере применили алюминий и пластик. Помимо этого, в вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.

Барнаул трамваи

Комментарии 51

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Гость

13:45:57 27-01-2025

"Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок." Это трамвай-призрак! Воплощение всех купленных, но не выпущенных на линию трамваев! Всех, кто в него садится он везет прямиком на мясокомбинат!

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Гость

13:58:32 27-01-2025

Гость (13:45:57 27-01-2025) "кто в него садится он везет прямиком... он шел без остановок.. как в него попасть то было??))

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Гость

14:50:36 27-01-2025

Гость (13:58:32 27-01-2025) он шел без остановок.. как в него попасть то было??))... он сам решит, кого подвезти

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Гость

12:10:53 28-01-2025

Гость (13:45:57 27-01-2025) "Его заметили 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон прое... Трамвай 410

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Гость

13:46:48 27-01-2025

а есть еще фото то?

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Гость

13:52:26 27-01-2025

👍🏻

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Гость

13:56:57 27-01-2025

Киберпанк среди хрущёвок - я за!

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Гость

13:58:45 27-01-2025

На фото зад или перед?

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Гость

14:51:14 27-01-2025

Гость (13:58:45 27-01-2025) На фото зад или перед?... бок

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Гость

15:15:56 27-01-2025

Гость (14:51:14 27-01-2025) бок... красивое)))

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Гость

15:24:50 27-01-2025

Гость (13:58:45 27-01-2025) На фото зад или перед?... судя по правому расположению дверей, всё-таки зад...

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Гость

14:00:10 27-01-2025

Сфотографировать или снять трамвай на видео горожане не успели./// видимо двигался со скоростью звука))

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Гость

14:00:25 27-01-2025

"Летучий голландец"!
Вроде бы есть,но его никто не видел! Уже второй раз!

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Гость

14:09:04 27-01-2025

Собственной сборки!!! Батьке Лукашенко нос утрём!

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Гость

14:12:39 27-01-2025

Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (не факт,что как Барнаул за 70 миллионов),собрал,покрасил и выдаёт за изобретение. Так и будет сборкой заниматься и втюхивать мэрии города. Дарю бизнес- идею!!!

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Гость

14:57:35 27-01-2025

Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... ну и? лучше хоть что-то собирать, чем с дивана ворчать

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Гость

16:13:12 27-01-2025

Гость (14:57:35 27-01-2025) ну и? лучше хоть что-то собирать, чем с дивана ворчать... чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенной цене?
не претендую на истину, просто отвечаю на комменты выше

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Гость

20:37:02 27-01-2025

Гость (16:13:12 27-01-2025) чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенно... рабочие места и налоги достанутся городу. при сборке больше нескольких штук, все же, должно быть дешевле. импорт деталей должен быть дешевле импорта готового изделия. в теории. да в любом случае лучше уж хоть что-то делать, чем ждать, пока дадут

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Горожанин.

06:59:46 28-01-2025

Гость (16:13:12 27-01-2025) чем лучше? тем, что город приобрел этот призрак по завышенно... Это опытный образец!(Есть такое понятие в машиностроении). На опытных образцах проводятся все необходимые испытания нового изделия.Надо радоваться, что в Барнауле нашелся человек,который пытается создать нечто новое в Барнаульской промышленности, необходимое для всей России.Главное провести все испытания,получить разрешительную документацию, а потом налаживать серийный выпуск. Успехов трамваестроителям Барнаула" !А ночью проводили испытания, видимо, потому, чтоб днем не мешать движению, не ломать график действующим трамваям.

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Гость

20:54:10 27-01-2025

Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... Да даже если и так, тебе, как горожанину, какая в пень разница, если такие трамваи будут бегать по нашим маршрутам и обойдутся для бюджета дешевле? Или лишь бы поскулить?

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Гость

14:13:00 27-01-2025

Погулять вывели

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Гость

14:15:23 27-01-2025

Главное чтоб не повторил участь Бурана. Покатался и на выставку

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Гость

14:36:23 27-01-2025

Гость (14:15:23 27-01-2025) Главное чтоб не повторил участь Бурана. Покатался и на выста...
Это неизбежно

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Гость

14:16:31 27-01-2025

Символичное название, как мемориальная контора.

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Гость

14:32:12 27-01-2025

Гость (14:16:31 27-01-2025) Символичное название, как мемориальная контора. ... А что, камней в Алтайском крае до черта. Чего много, тем гордятся.

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Гость

16:00:51 28-01-2025

Гость (14:16:31 27-01-2025) Символичное название, как мемориальная контора. ... До Татры не потянет..гроб с дребезжанием..мест для сидения только 40! Остальные- в отстой!

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Гость

14:27:30 27-01-2025

Уходил от погони? Сперли поди.

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Гость

15:12:53 27-01-2025

Помницца у Ф.Чистякова песня была про ехавшие по улицам трамваи, ехавшие куда-то умирать)

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Гость

15:26:11 27-01-2025

Гость (13:58:32 27-01-2025) он шел без остановок.. как в него попасть то было??))... А что, так сложно попасть в движущийся трамвай? По-моему, довольно лёгкая мишень...

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Вася

15:51:04 27-01-2025

А что-то на фото трамвай без рельсов, прямо по асфальту приехал!

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Алтайский

15:55:50 27-01-2025

А что, предлагаю этому чуду техники, давать название. На флоте корабли имеют свои имена. Давайте дадим этой серии трамваев имена, например города Алтайского края. А первенцу дадим имя -Барнаул! Кто поддерживает эту идею? И буду горожане друг другу рассказывать: "сегодня на базар ездила на Барнауле, а обратно на Рубцовске прокатилась." Владимир Отмашкин - за цени идею.

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Ирина

16:09:55 28-01-2025

Алтайский (15:55:50 27-01-2025) А что, предлагаю этому чуду техники, давать название. На фло... Лучше Кедр, чем Гранит- или Я памятник себе воздвиг нерукотворный- Отмашкин переназови своё детище! Это же не памятник! Даже памятник из гранита имеет свое название! благозвучное...

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майор

16:12:48 27-01-2025

толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и сколько штук сойдет с конвеера в месяц
один это ни о чем

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Гость

18:34:43 27-01-2025

майор (16:12:48 27-01-2025) толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и с... Наверное на Геомаше, у Отмашкина там приличное производство.

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Гость

06:07:32 28-01-2025

Гость (18:34:43 27-01-2025) Наверное на Геомаше, у Отмашкина там приличное производство.... Да именно там но цех где этот собирали уже в аренде под другое проиводство

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Гость

11:24:49 28-01-2025

майор (16:12:48 27-01-2025) толком обьясните на каком заводе будут трамваи выпускать и с... Завод Алтайгеомаш

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Змей

16:17:17 27-01-2025

Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. Сейчас вся Россия отказывается от трамваев, отказываются от электротранспорта и соседи нашей страны. В дальнейшем продавать новые трамваи будет некому

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Урбаниздко

17:09:52 27-01-2025

Змей (16:17:17 27-01-2025) Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. Сейчас вс...

вы бредите

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гость

16:52:02 27-01-2025

Змей
16:17:17 27-01-2025

Выпустит порядка 50-100 вагонов и закроется завод. ...

И на что вся Россия и соседи переходит? На велосипеды?

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Гость

20:47:38 27-01-2025

гость (16:52:02 27-01-2025) Змей 16:17:17 27-01-2025Выпустит порядка 50-100 ... если бы )))
вообще, трамвай - замечательный транспорт, альтернатива метро. и не так дорого, как подземка. только путей надо побольше проложить - на Южный там, в аэропорт. ещё бы научились стыки делать плавные, чтоб они не гремели и вагоны не спрыгивали. ну и пару вагонов в сцепке пускать, как раньше было, а то в час пик и не влезешь

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Коль

17:10:49 27-01-2025

Утюг

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Гость

18:12:52 27-01-2025

Кто изготавливает двигатели и подвеску с колёсной базой? Кто изготавливает остекление, приводы дверей, уплотнители и т.д.? Кто изготавливает кузовные элементы?
Журналистам не плохо бы углубиться в тему

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Андрей

18:49:48 27-01-2025

Явно дешевле будет чем с Белоруссии привезли

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Любовь

19:11:37 27-01-2025

Опять низкопольные, в который может залезть только длинноногий. А как пенсионерам и детям туда попадать? Просто интересно, или это уже не люди.

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Любовь

19:13:35 27-01-2025

Опять низкопольные, в который может залезть только длинноногий. А как пенсионерам и детям туда попадать? Просто интересно, или это уже не люди.

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Гость

20:49:24 27-01-2025

Прикольно, это у нас местечковая черта такая? Вроде ж хорошая новость, но все недовольны в комментариях.

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Любовь

22:00:22 27-01-2025

Новость хорошая, но удобно должно быть всем. Где доступная городская среда? Да, не довольна. Мне 71 год и тудно залезать в новые трамваи которые ходят по городу. Приходится ждать другой. А ступеньки с собой таскать не хочется. Трамвай на фото со ступеньками, там хорошо видно.

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Кондуктор Витя

01:10:14 29-01-2025

Любовь (22:00:22 27-01-2025) Новость хорошая, но удобно должно быть всем. Где доступная г... То ли лыжи не едут, то ли я…

Объясните мне, пожалуйста, в чём неудобство посадки в низкопольный трамвай? То есть карабкаться по трём ступенькам в старый трамвай - вам в кайф, а зайти в новый трамвай, где уровень пола почти на уровне тротуара - это неудобно?

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Гость

06:05:40 28-01-2025

Гость (14:12:39 27-01-2025) Сдаётся мне,что От машкин купил комплектующие в Белоруссии (... Небудет никакой сборки этот трамвай 1 и последний.Цех где собирали уже в аренде пд дпугое производство!

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Александр

10:58:47 28-01-2025

Я этот трамвай 27 августа 2024 года видел, снял на видео.

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Volga

01:53:45 29-01-2025

Какая-то мутная история про трамвай,и уже не первый год, возникает вопрос "а был ли мальчик?", в данном случае трамвай..

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