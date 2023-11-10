РИА Новости: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа

Ожидается прибытие третьего самолета

10 ноября 2023, 23:27, ИА Амител

Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник, знакомый с ситуацией, ожидается прибытие третьего самолета.

"На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", – заявил он.Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей с российским гражданством – около 300.

Она также отмечала, что вопрос эвакуации россиян из Израиля "заблокирован израильской стороной". Накануне посол Израиля в России заявил, что на решение вопроса об одобрении поданных Москвой списков может уйти до двух недель.