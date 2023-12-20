Первый участник нацпроекта "Производительность труда" на Алтае поделился успехами

Крупнейшее предприятие энергетической отрасли тиражирует опыт внедрения бережливых технологий

20 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

"Межрегионэнергосервис" / Фото: ackr22.ru

ООО "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис" (участник кластера "АлтаКАМ") в марте 2019 года первым в Алтайском крае вступило в национальный проект "Производительность труда". Предприятие показало хорошие результаты и продолжает внедрять бережливые технологии на производстве.

Так, по итогам девяти месяцев 2019 года рост производительности составил 10% к базовому показателю 2018 года. Благодаря оптимизации складов предприятия значительно сократили время обеспечения производства сырьем и материалами.

Успешная реализация пилотного проекта, полученный опыт и наработки позволили инициировать следующие проекты по оптимизации, охватывающие новые продуктовые потоки и участки – складское хозяйство и отдел снабжения.

На складе создали систему адресного хранения, исключающую долгий поиск необходимого материала. Внедрили программы для оперативного обеспечения производства материалом в необходимый срок и объем под конкретный заказ.

"Благодаря участию в проекте и полученным результатам мы с персоналом смогли не только приобрести полезные знания, навыки и опыт, но и на практике оценить их результативность. Все инструменты и теоретическую базу, полученную в нацпроекте "Производительность труда", считаю максимально эффективной для руководителей предприятий и отдельных подразделений. Все наработки являются живым примером того, как интеллектуальный и практический опыт передовых предприятий может стать доступным для всех, кто понимает и осознает необходимость постоянного развития", – прокомментировал участие в проекте начальник производства ООО "ПО "МЭС" Роман Омельченко.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.