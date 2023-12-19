"Русская кожа Алтай" внедрит бережливые технологии

На предприятии готовятся к реализации нацпроекта

19 декабря 2023, 16:28, ИА Амител

"Русская кожа" / Фото: ackr22.ru

ООО "Русская кожа Алтай" приступила к подготовительным мероприятиям нацпроекта "Производительность труда". Руководство кожевенного завода вместе с экспертами Регионального центра компетенций обсудили план и сроки работ, определили поток для оптимизации.

Предприятие прошло отбор для участия в нацпроекте в сентябре. Тогда представители Минэкономразвития Алтайского края, РЦК и предприятия договорились об улучшении производственной системы и организации проектного офиса для системы непрерывных улучшений. Офис создадут в январе 2024 года.

Итоги подведут через шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Отметим, что участниками национального проекта "Производительность труда" в регионе до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. Сегодня к проекту присоединились 84 предприятия, еще несколько алтайских организаций подали заявки на отбор.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.