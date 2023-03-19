Первый в 2023 году клещ присосался к жителю Алтая

Членистоногие уже появляются в тех местах, где сошёл снег

19 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый в 2023 году укус клеща зарегистрировали в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора.

"15 марта зарегистрирован первый случай присасывания клеща к человеку в этом году. Пострадал житель Чемальского района. Со слов пострадавшего, за пределы населённого пункта он не выезжал", – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают жителей и гостей региона быть осторожными и использовать средства защиты от них. "Клещи уже появляются в тех местах, где сошёл снег", – подчеркнули в ведомстве.