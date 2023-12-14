Первый вуз Алтая в честь 90-летия заложил капсулу времени

Послание откроют через десять лет на столетнем юбилее АлтГПУ

14 декабря 2023, 12:44, ИА Амител

Ирина Лазаренко / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В год своего 90-летия Алтайский государственный педагогический университет заложил капсулу времени. В ней поместили послания нынешних студентов, преподавателей и сотрудников тем, кто будет учиться и работать в педагогическом вузе в 2033 году.

Достанут и откроют ее в год 100-летнего юбилея педуниверситета.

Ректор заложила капсулу в стену, которая символизирует историю вуза, и на которой сохранены элементы исторического паркета, плитки, лежавшей в коридорах барнаульского пединститута в середине 60-х годов, распределительный щит примерно того же времени.

"Сегодня мы проводим итоговое мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею нашего университета. Организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий поддержал инициативу института истории, социальных коммуникаций и права и принял решение заложить капсулу времени с посланием студентам и сотрудникам университета 2033 года", – рассказала на торжественной церемонии ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Студенты – представители штаба трудовых дел – закрыли нишу и прикрутили памятную табличку. Капсула заложена, в следующий раз она увидит свет только через 10 лет.

Студенты, педагоги и сотрудники 2023 года гордятся своим вузом. В посланиях они рассказывают о масштабных проектах, активной студенческой жизни, теплой атмосфере, уютных корпусах, богатой материально-технической базе педуниверситета и высказывают уверенность в том, что и через 10 лет будущие учителя и их педагоги будут также любить, ценить и развивать свой родной университет и развиваться вместе с ним.