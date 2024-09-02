Первый звонок в Алтайском крае прозвенит для 27 тысяч первоклашек

Всего за парты 2 сентября сядут 282 тысячи школьников

02 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Первый день в школе / Фото: amic.ru

День знаний празднуют школьники и студенты Алтайского края и всей России 2 сентября. В 2024 году праздник, который традиционно отмечается 1 сентября, выпал на воскресенье, поэтому все торжественные мероприятия перенесли на следующий день.

Всего за парты в Алтайском крае 2 сентября сядут 282 тысячи школьников, из которых порядка 27 тысяч – первоклассники. В учебную программу школ вводятся два новых предмета: "Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)" и "Труд (технология)".

Кроме того, новую профессию начнут осваивать свыше 11,5 тысячи первокурсников вузов и 14,5 тысячи студентов заведений среднего профессионального образования.

С Днем знаний жителей региона уже поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

Политики назвали знания бесценным и неисчерпаемым ресурсом, который является крепкой основой жизненного успеха, самореализации и достижения целей. А также выразили уверенность, что первоклашки найдут поддержку, заботу и обретут верных друзей в большой школьной семье.