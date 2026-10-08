Пес, которого оставили умирать в мешке в Барнауле, находится в коме и борется за жизнь

Против хозяйки пса возбудили уголовное дело

08 октября 2026, 12:41, ИА Амител

Жестокое обращение с собакой / Фото: "В курсе 22"

В садоводческом товариществе "Березовая роща" разгорелся скандал после публикации в социальных сетях кадров жестокой расправы над собакой. На видео женщина избивает и душит питомца. По словам очевидцев, поводом для агрессии стало то, что животное утащило курицу, сообщает "Катунь 24".

Напомним, утром 3 октября собаке, по словам соседей, нанесли удар топором по голове. Решив, что пес погиб, его положили в мешок, где он провел несколько часов.

Как рассказала соседка хозяев питомца, издевательства длились два дня. Сейчас животное находится в коме под опекой приюта "Территория спасения", где ему дали кличку Бой. Ветеринарный врач сообщила о его критическом состоянии: у пса диагностировали отек мозга, черепно-мозговую травму и множественные переломы костей черепа со смещением.

"Это основная проблема, которая без дополнительной диагностики в виде КТ и хирургии нам не под силу", — пояснила специалист.

Необходимую операцию по удалению костных осколков могут провести в Новосибирске, однако транспортировать животное пока нельзя. Волонтеры надеются на чудо. По словам представителя приюта, Бою уже нашли новых хозяев, которые заберут его, как только он пойдет на поправку.

Реакция правоохранителей

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в отношении хозяйки пса. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

По информации телеканала, она пытается смягчить наказание — она перевела 15 тысяч рублей на счет ветеринарной клиники. Как заявила руководитель приюта "Территория спасения", она скептически оценивает раскаяние женщины:

"Она себя оправдывает и говорит: ну вот так получилось. На словах она якобы сожалеет, но в голосе и в поведении сожаления я не вижу. Никакая компенсация — ни финансовая, ни какая-либо другая — не должна заменить реального наказания".

Соседи опасаются за судьбу второй собаки, которая остается у женщины. Отдавать питомца волонтерам она отказывается.

Еще одна жертва

Недавно стало известно и о другой жертве жительницы Барнаула. В соцсетях приюта для собак-инвалидов "Территория спасения" опубликовали видео, где женщина издевается над слепой соседской кошкой, а затем добивает ее камнем. Это произошло на глазах у маленьких детей.

Ролик был снят шесть лет назад. Женщина не только издевалась над питомцами много лет, но и однажды избила соседку, которая написала на нее заявление из-за жестокого обращения с животными.

Жительница СНТ "Березовая роща" еще в сентябре напала на одну из соседок.

"Я очень переживала за собаку, но не могла выйти, потому что она систематически уже 11 лет кидается драться, и полиция не предпринимает никаких действий. 5 сентября они кинулись на меня, жестоко избили. У меня перебиты ноги. Я подала заявление", — рассказала жительница Барнаула.

Член правления СНТ отметила особенности поведения соседки. В групповых чатах она может выставить по 40 сообщений за день, потом через день-два их удалить. Председатель СНТ вспомнила: