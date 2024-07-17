Пес наглотался игрушек и чуть не умер в Нижнем Новгороде
Операция прошла успешно и питомец восстанавливается
17 июля 2024, 22:40, ИА Амител
В ветеринарной клинике в Нижнем Новгороде провели операцию собаке породы самоед, которая проглотила ящик с детскими игрушками. Об этом сообщило госветуправление региона в социальной сети "ВКонтакте".
У питомца уже было диагностировано заболевание почек – гидронефроз. Однако на этот раз его состояние было вызвано другой причиной: от жадности собака спрятала детские игрушки у себя в животе. В течение трех дней она чувствовала себя плохо.
С помощью рентгена врачи обнаружили, что в желудке и кишечнике животного скопилось множество игрушек: уточки, лошадки, скрепыши – всего "целый детский магазин".
Операцию проводили экстренно в госветклинике Канавинского района. Из желудка и кишечника собаки удалили все игрушки. Операция прошла успешно. Сейчас питомец проходит лечение с применением капельниц и уже сам ест.
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