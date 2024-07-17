Пес наглотался игрушек и чуть не умер в Нижнем Новгороде

Операция прошла успешно и питомец восстанавливается

17 июля 2024, 22:40, ИА Амител

Самоед на операции / Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

В ветеринарной клинике в Нижнем Новгороде провели операцию собаке породы самоед, которая проглотила ящик с детскими игрушками. Об этом сообщило госветуправление региона в социальной сети "ВКонтакте".

У питомца уже было диагностировано заболевание почек – гидронефроз. Однако на этот раз его состояние было вызвано другой причиной: от жадности собака спрятала детские игрушки у себя в животе. В течение трех дней она чувствовала себя плохо.

С помощью рентгена врачи обнаружили, что в желудке и кишечнике животного скопилось множество игрушек: уточки, лошадки, скрепыши – всего "целый детский магазин".

Операцию проводили экстренно в госветклинике Канавинского района. Из желудка и кишечника собаки удалили все игрушки. Операция прошла успешно. Сейчас питомец проходит лечение с применением капельниц и уже сам ест.