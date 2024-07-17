Приговор вынесли жительнице Кузбасса, из-за которой собака загрызла ребенка

Женщина свою вину признала и раскаялась

17 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В Кузбассе суд вынес приговор женщине, по вине которой кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия случилась в феврале в поселке Старобачаты.

Следствие и суд установили, что ребенок пошел с 44-летней знакомой в один из домов, за которым та приглядывала ввиду проживания хозяев в другом городе. Женщина собиралась поставить чашку в вольер к овчаркам и приоткрыла для этого дверь, после чего одна из собак вырвалась и напала на девочку.

Женщина отнесла ребенка домой, где прибывшие работники скорой констатировали смерть пострадавшей.

Отмечается, что сельчанка сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей один год девять месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.