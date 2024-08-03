Песчаные блохи атаковали российских туристов на Мальдивах
Особенно опасны самки этих насекомых, которые откладывают личинки под кожей жертвы
03 августа 2024, 22:37, ИА Амител
Последствия укусов мальдивских песчаных блох / Фото: t.me/shot_proverka
Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи, сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".
Укусы этих насекомых вызывают отеки, волдыри и могут привести к повышению температуры. А больше всего проблем доставляют людям самки, которые откладывают яйца под кожей человека.
Путешественники рекомендуют использовать кокосовое масло для профилактики, а при укусе женской особи незамедлительно обращаться к хирургам.
22:59:26 03-08-2024
У нас тоже ж. Особи кусаются больнее.
11:08:29 04-08-2024
Musik (22:59:26 03-08-2024) У нас тоже ж. Особи кусаются больнее. ... У нас мошки неприятно кусаются, но это далеко не такая хрень с откладыванием яиц. А блохи зависят от личной гигиены.
00:12:06 04-08-2024
На Мальдивы - ни ногой!
14:01:31 04-08-2024
Гость (00:12:06 04-08-2024) На Мальдивы - ни ногой!...
В Елбанке просто замечательно!
07:10:30 04-08-2024
Блохи там были всегда
09:15:53 04-08-2024
"а при укусе женской особи", то есть нужно поймать, заглянуть под хвост, определить пол и потом думать идти в больницу или нет.
16:04:25 04-08-2024
кого жалеть-то? блох или туристов?
17:14:11 04-08-2024
вы напишите на каком острове!! там сотни островов, на Мале запросто блохи, на Виламендху никаких бох и пр. А так обобщать- это невежество. И да, там всегда были блохи. И ядовитейшие существа в океане, от которых нет противоядия - улитка-конус, рыба-камень, рыба бабочка и пр. Были там 12 раз, я знаток Малдив и подводного плавания
10:03:53 05-08-2024
Не хватало .чтобы это блоховозы этих блох к нам привезли. Пусть живут там теперь!