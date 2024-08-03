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Песчаные блохи атаковали российских туристов на Мальдивах

Особенно опасны самки этих насекомых, которые откладывают личинки под кожей жертвы

03 августа 2024, 22:37, ИА Амител

Последствия укусов мальдивских песчаных блох / Фото: t.me/shot_proverka
Последствия укусов мальдивских песчаных блох / Фото: t.me/shot_proverka

Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи, сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".

Укусы этих насекомых вызывают отеки, волдыри и могут привести к повышению температуры. А больше всего проблем доставляют людям самки, которые откладывают яйца под кожей человека.

Путешественники рекомендуют использовать кокосовое масло для профилактики, а при укусе женской особи незамедлительно обращаться к хирургам.

Туризм насекомые

Комментарии 9

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Musik

22:59:26 03-08-2024

У нас тоже ж. Особи кусаются больнее.

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Гость

11:08:29 04-08-2024

Musik (22:59:26 03-08-2024) У нас тоже ж. Особи кусаются больнее. ... У нас мошки неприятно кусаются, но это далеко не такая хрень с откладыванием яиц. А блохи зависят от личной гигиены.

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Гость

00:12:06 04-08-2024

На Мальдивы - ни ногой!

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Гость

14:01:31 04-08-2024

Гость (00:12:06 04-08-2024) На Мальдивы - ни ногой!...
В Елбанке просто замечательно!

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Костя

07:10:30 04-08-2024

Блохи там были всегда

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'а при укусе женской особи', т

09:15:53 04-08-2024

"а при укусе женской особи", то есть нужно поймать, заглянуть под хвост, определить пол и потом думать идти в больницу или нет.

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Гость

16:04:25 04-08-2024

кого жалеть-то? блох или туристов?

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Гость

17:14:11 04-08-2024

вы напишите на каком острове!! там сотни островов, на Мале запросто блохи, на Виламендху никаких бох и пр. А так обобщать- это невежество. И да, там всегда были блохи. И ядовитейшие существа в океане, от которых нет противоядия - улитка-конус, рыба-камень, рыба бабочка и пр. Были там 12 раз, я знаток Малдив и подводного плавания

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Гость

10:03:53 05-08-2024

Не хватало .чтобы это блоховозы этих блох к нам привезли. Пусть живут там теперь!

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