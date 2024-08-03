Песчаные блохи атаковали российских туристов на Мальдивах

Особенно опасны самки этих насекомых, которые откладывают личинки под кожей жертвы

03 августа 2024, 22:37, ИА Амител

Последствия укусов мальдивских песчаных блох / Фото: t.me/shot_proverka

Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи, сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".

Укусы этих насекомых вызывают отеки, волдыри и могут привести к повышению температуры. А больше всего проблем доставляют людям самки, которые откладывают яйца под кожей человека.

Путешественники рекомендуют использовать кокосовое масло для профилактики, а при укусе женской особи незамедлительно обращаться к хирургам.