Заболевшие никуда не выезжали, специалисты проверили всех комаров в округе

29 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане составило шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила", – рассказал собеседник агентства.

В республиканском Минздраве отметили, что все заболевшие никуда не выезжали. Их состояние оценили как тяжелое и средней тяжести.

Собеседник подчеркнул, что после обнаружения первых случаев заболевания специалисты провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших. Также отловили и исследовали комаров, которые являются переносчиками, однако вирус лихорадки не обнаружили. От комаров обработали водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.

Что за заболевание лихорадка Западного Нила?

Это острое инфекционное вирусное заболевание, специфическими симптомами являются поражение центральной нервной системы, сосудов, слизистых оболочек. Характерны длительная лихорадка с ознобами и выраженные мышечные боли. Специфическое лечение не разработано, проводится симптоматическая терапия: жаропонижающие средства, инфузионная, оральная дезинтоксикация и другое.

Чаще всего переносчиками возбудителя становятся комары. В организме переносчика вирус поражает нервную систему и слюнные железы, поэтому при укусе передается вместе со слюной.

Симптомы лихорадки Западного Нила

Заболевание начинается с резкого подъема температуры тела до 38,5°C и более, озноба, ломоты в мышцах и суставах, сильной головной боли, снижения аппетита, боли в левой половине грудной клетки, чувства "замирания" сердца. Наблюдается першение, сухость в горле, заложенность носа и сухой кашель. Редко на коже появляется сыпь в виде пятен и бугорков. Также пациенты жалуются на боли в суставах, тошноту и рвоту, боли в животе.

Лечение лихорадки Западного Нила

Всем пациентам с подозрением на лихорадку показана госпитализация. При прогрессировании лечение проводится в реанимационном отделении либо в палате интенсивной терапии. Необходим строгий постельный режим до устойчивого исчезновения лихорадки в течение трех-четырех дней. Диета не разработана, рекомендовано употреблять легкие питательные блюда, принимать достаточное количество жидкости. При угрозе отека мозга водный режим ограничивается. Специфического метода лечения лихорадки не существует. Своевременное обращение и лечение снижает риски осложнений и способствует полному выздоровлению в течение десяти дней.