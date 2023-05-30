В популярном месте отдыха передача данных и голосовые звонки будут работать стабильно даже в периоды высокой нагрузки

30 мая 2023, 16:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqWzvhYS

Турист. Алтай / Фото: freepik.com

МегаФон модернизировал сеть в туристической зоне Манжерок и увеличил скорость мобильного интернета в три раза. Обновлённое оборудование готово к повышенным нагрузкам – за год мобильный трафик в локации вырос в два раза.

Всесезонный курорт Манжерок – популярное место у путешественников, отдыхающих в Горном Алтае. В прошлом году его посетили более 520 тыс. человек. Локация привлекает туристов развитой инфраструктурой и удобным месторасположением, а также природными достопримечательностями.

Основные работы по модернизации телеком-оборудования провели на территории села Озёрное, неподалеку от курорта. МегаФон запустил на действующей базовой станции два дополнительных слоя LTE*, что позволило в три раза увеличить скорости мобильного интернета.

"Учитывая значительный рост мобильной активности в Манжероке, мы провели модернизацию телеком-инфраструктуры и подготовились к росту турпотока перед началом летнего сезона", – говорит директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Также оператор перевёл оборудование на наземный канал связи и расширил ёмкость сети – теперь и передача данных, и современные голосовые звонки по технологии VoLTE* будут работать стабильно даже в периоды высокой нагрузки, в том числе в пиковый летний сезон.

Улучшение качества связи уже почувствовали местные жители и отдыхающие в Манжероке, а также автомобилисты, которые проезжают по Чуйскому тракту.

Также аналитики МегаФона выяснили, что туристов в уникальной горной местности становится всё больше.

Так, в эти зимние каникулы Манжерок стал одной из востребованных локаций для отдыха в Сибири. При этом больше всего туристов туда приехало из Барнаула: доля от общего числа – 27%. По количеству трафика и израсходованных минут барнаульцы оказались на втором месте, уступив только москвичам.

"Мы видим растущий тренд на отдых на Алтае, поэтому продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании базовых станций МегаФон на протяжении нескольких лет использует инструменты Big Data*", – комментирует Мария Занько.

* LTE ("ЛТЕ" – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных); VoLTE ("ВоЛТЕ" – технология усиления голосовой связи); Big Data ("Биг Дата" – анализ больших объёмов данных с помощью специальных технологий).

ПАО Мегафон

Реклама