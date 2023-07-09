Пешеход, которого сбили на Попова в Барнауле, скончался
Погибшему было 66 лет
09 июля 2023, 14:22, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Пострадавший в результате наезда автомобиля пешеход скончался. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
По данным ГИБДД, на пересечении улиц Попова и Трактовая 32-летний водитель "Субару" сбил 66-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший умер.
Подробности уточняются.
Ранее о происшествии сообщали очевидцы. На место аварии выезжали медики.
15:51:17 09-07-2023
Там же было недавно то же самое. Даже возраст покойного такой, только машина Прадо была.