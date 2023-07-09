Пешеход, которого сбили на Попова в Барнауле, скончался

Погибшему было 66 лет

09 июля 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Пострадавший в результате наезда автомобиля пешеход скончался. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

По данным ГИБДД, на пересечении улиц Попова и Трактовая 32-летний водитель "Субару" сбил 66-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший умер.

Подробности уточняются.

Ранее о происшествии сообщали очевидцы. На место аварии выезжали медики.