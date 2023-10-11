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Пешехода насмерть сбили на улице Власихинской в Барнауле

Полицейские проводят проверку

11 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Власихинской насмерть сбили 50-летнего мужчину, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось вечером 10 октября. Предварительно установили, что 57-летний водитель Toyota Vista наехал на пешехода, который шел по нерегулируемому переходу.

"В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции проводится проверка", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции также рассказали подробности ДТП, которое произошло днем 10 октября на улице Панфиловцев.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 28

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Гость

08:34:15 11-10-2023

57-летний водитель Toyota Vista --- торопился

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Гость

08:52:30 11-10-2023

Уважаемые пешеходы, смотрите пожалуйста в сторону приближающихся автомобилей. Особенно в темное время суток, вас просто плохо видно. Не стоит идти по переходу с одной только уверенностью в своей правоте. Мужчина вот прав, только вряд-ли это для него важно сейчас

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Гость

13:34:23 11-10-2023

Гость (08:52:30 11-10-2023) Уважаемые пешеходы, смотрите пожалуйста в сторону приближающ... Водителю нужно просто соблюдать правила, которые предписывают снижать скорость на пешеходных переходах, но они летят как угорелые. Пешеходу тоже нужно быть внимательным, но ночью, а особенно, если водила несется со страшной скоростью, то он просто возникает внезапно и куда пешику деваться?

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Гость

09:00:46 11-10-2023

Уважаемые автомобилисты, снижайте, пожалуйста, скорость перед пешеходным переходом, особенно в темное время суток, вас просто можно не успеть заметить когда вы несетесь 100+ км/ч. Давайте будем взаимно вежливыми. Всем всего наилучшего.

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Гость

09:03:19 11-10-2023

Не просто смотрите, а ждите когда ВСЕ остановятся со всех сторон. Я так всегда делаю, иначе никак уже(

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Гость

09:30:12 11-10-2023

Не просто смотрите, а снижайте скорость перед пешеходником и ждите когда ВСЕ пройдут со всех сторон, это закон

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Гость

09:33:21 11-10-2023

Мужчина вот прав и ему вообще пофиг, он даже не узнал, что случилось. А водитель узнал, теперь посидит, подумает. Даже может задумается, вдруг Бог есть и Ад есть

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Гость

10:52:28 11-10-2023

Гость (09:33:21 11-10-2023) Мужчина вот прав и ему вообще пофиг, он даже не узнал, что с... Бога нет, ада нет - но это не повод нарушать ПДД и сбивать людей. Вы прям как Достоевский: "Если Бога нет - тогда все можно"

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Гость

11:04:33 11-10-2023

Гость (10:52:28 11-10-2023) Бога нет, ада нет - но это не повод нарушать ПДД и сбивать л... Бога нет, ада нет --- этого никто не знает. Вы тоже. В это или верят или нет

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Афиноген

09:47:22 11-10-2023

У нас в городе, баранов не научили как проезжать пешеходный переход?Правила дорожного движения для кого писаны?Когда ГИБДД будет учить подобных баранов правилам проезда пешеходных переходов?Это ,по моему ,только в нашем городе такое безобразие.

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Гость

09:54:51 11-10-2023

Афиноген (09:47:22 11-10-2023) Правила дорожного движения для кого писаны? ты будешь сильно удивлен, но и для пешеходов тоже

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Гость

10:15:09 11-10-2023

Гость (09:54:51 11-10-2023) ты будешь сильно удивлен, но и для пешеходов тоже... Интересно, что пешеход, который на права не учился, оказался прав, в отличии от водителя, который заплатил деньги, учился, сдал и так нехрена и не понял

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Гость

11:48:15 11-10-2023

Гость (10:15:09 11-10-2023) Интересно, что пешеход, который на права не учился, оказался... вы не замалчивайте слова. ваша фраза должна звучать "пешеход, который на права не учился, оказался прав, но мертв, в отличии от водителя,". и кому легче от его правоты?

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Гость

11:58:24 11-10-2023

Гость (11:48:15 11-10-2023) вы не замалчивайте слова. ваша фраза должна звучать "пешеход... ] Я ничего не писал про то, кому легче, я написал про то, кто тупее. Более умный пешеход мертв, ему хуже, водитель жив, ему намного лучше, но он тупее, это ведь факт. Когда управляешь опасным средством, можно позволить себе быть тупее, чем тот, у кого такого средства нет. Но и ему ближайшие 5 лет будет хуже, чем было до этого, это тоже факт

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Афиноген

10:26:47 11-10-2023

Гость (09:54:51 11-10-2023) ты будешь сильно удивлен, но и для пешеходов тоже... Да ,и для пешеходов тоже,но на какой скорости автомобиль должен проезжать пешеходный переход?Если дебил летит со скор.150км/ч ,какой пешеход его рассмотрит ?Он за три километра от тебя ,а ты находишься на переходе-какая ещё тут может быть предусмотрительность?Развели идиотизм с попустительства гаи а люди гибнут из за тварей.

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Гость

10:02:03 11-10-2023

Ну чтобы идти по переходу не глядя, это надо быть либо обдолбанным, либо в слабоумии, либо в детском возрасте. В номинальном состоянии пешеход смотрит по сторонам. Водителям же за руль в этих трех состояниях вообще запрещено находиться. Так что давят чаще не те, кто за рулем, а тех, кто невменямым в силу причин, выходит на проезжую часть.

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Гость

10:27:50 11-10-2023

Гость (10:02:03 11-10-2023) Ну чтобы идти по переходу не глядя, это надо быть либо обдол... это надо быть либо обдолбанным, либо в слабоумии, либо в детском возрасте --- либо в старческом возрасте. Чья-то мама старенькая и тут баран за рулем объяснил чье-то маме, старой дуре, ПДД. Сам сел на нары и рад, что дуру наказал за старческое слабоумие. Мог еще ребенка наказать и родителей его, что ПДД вовремя не научили. Если папа ребенка его не изуродует, то выйдет довольный

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Гость

11:00:39 11-10-2023

Гость (10:02:03 11-10-2023) Ну чтобы идти по переходу не глядя, это надо быть либо обдол... вы видели этот переход? 5 полос. там не просто надо быть внимательным, но и осторожным как сапер и ловким как ниндзя. И это не гарантирует тебя от встречи с любителем фильма "форсаж". Так что ваше виденье ситуации это детская инфантильность, слабоумие или следствие обдолбаности.

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Гость

11:35:22 11-10-2023

Гость (11:00:39 11-10-2023) вы видели этот переход? 5 полос. там не просто надо быть вни... Мы этот переход видели, и мы не сапер-ниндзя, поэтому не ходим там.

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Гость

10:14:08 11-10-2023

Переход тот нужно переносить на светофор. Там из-за стоящих машин вообще не знаешь кто выскочит, и хорошо если человек выглянет и убедиться, что его увидели.

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Гость

10:15:05 11-10-2023

Переход тот нужно переносить на светофор. Там из-за стоящих машин вообще не знаешь кто выскочит, и хорошо если человек выглянет и убедиться, что его увидели.

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Гость

11:54:03 11-10-2023

Пешеход всегда прав .... пока жив.

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Гость

12:06:12 11-10-2023

Водителю в таких случаях всегда лучше, чем пешеходу. Но и сидеть на нарах хуже, чем там не сидеть

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Гость

12:10:51 11-10-2023

Гость (12:06:12 11-10-2023) Водителю в таких случаях всегда лучше, чем пешеходу. Но и си... с огромной долей вероятности он будет не на нарах а на поселении.

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Гость

13:05:53 11-10-2023

Гость (12:10:51 11-10-2023) с огромной долей вероятности он будет не на нарах а на посел... на поселении -- вообще не факт, за смерть может и на нарах. Даже на поселении хуже, чем дома. А вероятность быть на нарах большая. Если он шары забычил, там мог быть и ребенок

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Гость

14:28:31 11-10-2023

Было время,когда пешеходы скромно стояли на тротуаре и крутили головами в разные стороны, дожидаясь полного отсутствия автомобилей. Машины лишний раз не тормозили, чем не портили воздух пешеходам, последние не выбегали на дорогу в наушниках, успешно перед этим сохраняясь дома на компе...Было время..

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Гость

23:03:14 11-10-2023

Реально в Барнауле когда темно не видно пешеходов. В связи с этим ездию только в светлое время, принципиально. Ночью в исключительных случаях.

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Нина

19:52:37 13-10-2023

У нас, впрочем и в других городах тоже, такое встречается: и без наушников на нерегулируемых перекрёстках хрен пройдёшь, например, к трамвайной остановке без приключений, особенно если в первом от тебя ряду притормозил большегруз или автобус. По второй полосе какой-нибудь козёл летит, как будто не догадывается, что автобус или фура не просто так притормозили... Недавно водитель автобуса передо мной так "пиликнул", что я чуть не подпрыгнула - это он в боковое зеркало увидел и меня предупредил, что этот безбашенный шумахер летел, не притормаживая! Дай Бог этому водителю здоровья! Иначе не знаю что со мной могло быть!

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