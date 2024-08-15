Пешехода сбили на Советской армии в Барнауле
Женщина перебегала дорогу на зеленый
15 августа 2024, 12:01, ИА Амител
70-летний водитель "ВАЗа" сбил пешехода на Советской армии в Барнауле. Об этом рассказали в ГАИ.
По данным правоохранителей, 38-летняя женщина начала перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент ее сбила машина.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.
Сотрудники ГАИ начали проверку по факту случившегося.
12:25:08 15-08-2024
Я фигею с таких сообщений "госпитализация ей не потребовалась". По видео так не скажешь.
12:51:09 15-08-2024
Дед в шары лупился пролетая на красный?
13:00:27 15-08-2024
38-летняя женщина начала перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу////Что-то не видно там светофора вообще
13:31:10 15-08-2024
Дороги смерти.
14:02:25 15-08-2024
судя по видео, на пострадавшей места живого не должно остаться, но госпитализация не потребовалась, после такого-то удара.