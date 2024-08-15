Пешехода сбили на Советской армии в Барнауле

Женщина перебегала дорогу на зеленый

15 августа 2024, 12:01, ИА Амител

70-летний водитель "ВАЗа" сбил пешехода на Советской армии в Барнауле. Об этом рассказали в ГАИ.

По данным правоохранителей, 38-летняя женщина начала перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент ее сбила машина.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту случившегося.