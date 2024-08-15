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Пешехода сбили на Советской армии в Барнауле

Женщина перебегала дорогу на зеленый

15 августа 2024, 12:01, ИА Амител

70-летний водитель "ВАЗа" сбил пешехода на Советской армии в Барнауле. Об этом рассказали в ГАИ.

По данным правоохранителей, 38-летняя женщина начала перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент ее сбила машина.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту случившегося.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

12:25:08 15-08-2024

Я фигею с таких сообщений "госпитализация ей не потребовалась". По видео так не скажешь.

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Гость

12:51:09 15-08-2024

Дед в шары лупился пролетая на красный?

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Гость

13:00:27 15-08-2024

38-летняя женщина начала перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу////Что-то не видно там светофора вообще

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Жора

13:31:10 15-08-2024

Дороги смерти.

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Элен без ребят

14:02:25 15-08-2024

судя по видео, на пострадавшей места живого не должно остаться, но госпитализация не потребовалась, после такого-то удара.

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