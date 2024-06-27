Пешеходный фонтан за 6,5 млн рублей построят в барнаульском парке "Изумрудный"
Меру приняли для борьбы с купающимися в пруду людьми
27 июня 2024, 21:35, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" в августе 2024 года построят пешеходный фонтан. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", в ведении которого находится парк.
Стоимость контракта – около 6,5 млн рублей. Фонтан будет состоять из 20 пенных столбов, которые установят на металлической подложке площадью 25 "квадратов".
Работы должны завершить до 30 августа 2024 года.
О планах установить фонтан руководитель парка Владислав Вакаев рассказывал в интервью amic.ru летом 2023 года. Он сообщал, что решение приняли из-за большого числа купающихся в пруду: прошлым летом из-за аномальной жары многие дети пытались охладиться в водоеме, несмотря на запрет. Однажды это едва не привело к трагедии.
Строительство пешеходного фонтана, "струи воды которого будут бить из брусчатки, позволили бы людям охладиться в жаркую погоду", говорил Вакаев.
22:09:36 27-06-2024
Как всегда когда лето окончится , тогда сделают
22:13:22 27-06-2024
предлагаю вместо воды туда пиво залить. и охлаждать
будет суперпосещаемая турлокация.
06:54:57 28-06-2024
Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сделают доброе дело. Только зачем опять использовать иностранные слова " стоунхендж", что автор такой поклонник иностранщины и не знает русского языка?
09:56:25 28-06-2024
Елена (06:54:57 28-06-2024) Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сдела... И как же будет "Стоунхендж" по-русски с учетом того, что это имя собственное? Можете сказать менгир, но, боюсь, это тоже не скрепно будет. И да, опять человек, пишущий о том, что надо знать русский язык, сам его выучить не удосужился.
12:17:16 28-06-2024
Елена (06:54:57 28-06-2024) Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сдела... Стоунхэндж- имя собственное, это первое.
второе: возможно, со слепу, но я не нашла упоминания о нем в статье. где вы прочли про это сооружение эпохи мегалита?