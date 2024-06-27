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Пешеходный фонтан за 6,5 млн рублей построят в барнаульском парке "Изумрудный"

Меру приняли для борьбы с купающимися в пруду людьми

27 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Парк "Изумрудный / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Парк "Изумрудный / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" в августе 2024 года построят пешеходный фонтан. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", в ведении которого находится парк.

Стоимость контракта – около 6,5 млн рублей. Фонтан будет состоять из 20 пенных столбов, которые установят на металлической подложке площадью 25 "квадратов".

Работы должны завершить до 30 августа 2024 года.

О планах установить фонтан руководитель парка Владислав Вакаев рассказывал в интервью amic.ru летом 2023 года. Он сообщал, что решение приняли из-за большого числа купающихся в пруду: прошлым летом из-за аномальной жары многие дети пытались охладиться в водоеме, несмотря на запрет. Однажды это едва не привело к трагедии.

Строительство пешеходного фонтана, "струи воды которого будут бить из брусчатки, позволили бы людям охладиться в жаркую погоду", говорил Вакаев.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 5

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Гость

22:09:36 27-06-2024

Как всегда когда лето окончится , тогда сделают

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Мусик

22:13:22 27-06-2024

предлагаю вместо воды туда пиво залить. и охлаждать
будет суперпосещаемая турлокация.

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Елена

06:54:57 28-06-2024

Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сделают доброе дело. Только зачем опять использовать иностранные слова " стоунхендж", что автор такой поклонник иностранщины и не знает русского языка?

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Гость

09:56:25 28-06-2024

Елена (06:54:57 28-06-2024) Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сдела... И как же будет "Стоунхендж" по-русски с учетом того, что это имя собственное? Можете сказать менгир, но, боюсь, это тоже не скрепно будет. И да, опять человек, пишущий о том, что надо знать русский язык, сам его выучить не удосужился.

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Гость

12:17:16 28-06-2024

Елена (06:54:57 28-06-2024) Директор, конечно, старается, хоть и в конце лета, но сдела... Стоунхэндж- имя собственное, это первое.
второе: возможно, со слепу, но я не нашла упоминания о нем в статье. где вы прочли про это сооружение эпохи мегалита?

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