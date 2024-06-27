Пешеходный фонтан за 6,5 млн рублей построят в барнаульском парке "Изумрудный"

Меру приняли для борьбы с купающимися в пруду людьми

27 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Парк "Изумрудный / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" в августе 2024 года построят пешеходный фонтан. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", в ведении которого находится парк.

Стоимость контракта – около 6,5 млн рублей. Фонтан будет состоять из 20 пенных столбов, которые установят на металлической подложке площадью 25 "квадратов".

Работы должны завершить до 30 августа 2024 года.

О планах установить фонтан руководитель парка Владислав Вакаев рассказывал в интервью amic.ru летом 2023 года. Он сообщал, что решение приняли из-за большого числа купающихся в пруду: прошлым летом из-за аномальной жары многие дети пытались охладиться в водоеме, несмотря на запрет. Однажды это едва не привело к трагедии.

Строительство пешеходного фонтана, "струи воды которого будут бить из брусчатки, позволили бы людям охладиться в жаркую погоду", говорил Вакаев.