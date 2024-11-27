Пешком и с риском для жизни. У детей Павловского района нет школьного автобуса

Более 40 жителей пос. Новые Зори пожаловались депутату АКЗС Евгении Боровиковой на проблему

27 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Село. Заснеженное поле / Фото: wirestock / freepik.com

Школьники из поселка Новые Зори в Павловском районе каждый день вынуждены идти пешком несколько километров до школы и обратно. Специального автобуса, который мог бы доставлять детей на занятия, нет, поэтому им приходится идти по сложным и небезопасным маршрутам в любую погоду. Такая ситуация вызывает возмущение родителей. Они обратились за помощью к депутату АКЗС, секретарю Бюро Совета РО партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой, собрав под своим обращением 45 подписей.

По словам родителей, маршрут до школы небезопасен: вдоль дороги нет освещения и тротуаров. Детям приходится сначала идти через железнодорожный переезд, затем пересекать заснеженное поле, которое не чистят, а также проходить мимо дачных участков, где бродят собаки.

Родители уже направляли жалобы в районную администрацию, однако считают, что глава муниципалитета не отнесся к проблеме серьезно.

Евгения Боровикова направила депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края с просьбой проверить ситуацию и принять меры. В ходе проверки прокуратура выяснила, что транспортная поддержка необходима 34 ученикам Новозоринской школы. Из них восьми школьникам, проживающим в микрорайоне "Полянки", приходится преодолевать путь более чем четыре километра.

Также было установлено, что дорога, ведущая от микрорайона к школе, не соответствует стандартам ГОСТ. Прокуратура внесла представление главе Павловского района и руководству Новозоринского сельсовета. О результатах их исполнения сообщат позднее.

"Даже представить страшно, как переживают родители, отправляя своих детей в школу. Рано утром или поздно вечером на улице кромешная темнота. Школьники ходят на уроки и домой без уличного освещения, в условиях нечищеных дорог и свободно гуляющих по улицам бродячих собак. Конечно, родители не находят себе места, провожая ребенка в школу и ожидая его домой", – прокомментировала депутат.

Она выразила надежду, что представление прокуратуры ускорит решение вопроса.