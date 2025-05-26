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Песков: 26 мая у Путина может состояться телефонный разговор

Представитель Кремля не уточнил, с кем именно будет вестись беседа

26 мая 2025, 17:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: amic.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вечером мы не исключаем телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", – сказал Песков журналистам.

Напомним, что 18 мая Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов, а глава России назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Он поблагодарил Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины.

Владимир Путин Политика

Комментарии 4

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Гость

17:42:28 26-05-2025

Я может ошибаюсь, такое ощущение, что чем больше телефонных разговоров и переговоров, тем больше нас бомбят дроны. Может попробовать что-то другое?

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Гость

08:08:43 27-05-2025

Гость (17:42:28 26-05-2025) Я может ошибаюсь, такое ощущение, что чем больше телефонных ... Попробуй. Земли много, похоронить есть где.

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Гость

23:12:29 26-05-2025

Если с АльфаБанка позвонят, пусть сразу трубку бросает.

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Гость

11:02:00 27-05-2025

Никто не хотел положить трубку первым, так и болтали

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