Песков: 26 мая у Путина может состояться телефонный разговор

Представитель Кремля не уточнил, с кем именно будет вестись беседа

26 мая 2025, 17:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вечером мы не исключаем телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", – сказал Песков журналистам.

Напомним, что 18 мая Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов, а глава России назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Он поблагодарил Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины.