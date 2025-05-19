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Путин провел телефонный разговор с Трампом. Главное

Российский лидер назвал беседу содержательной, откровенной и полезной

19 мая 2025, 23:58, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщает РИА Новости, беседа длилась более двух часов. Основные тезисы – в материале amic.ru.

Главные заявления

  • Путин назвал разговор содержательным, откровенным и полезным.
  • Российский лидер поблагодарил Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины.
  • Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
  • РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – отметил Путин.

  • Трамп высказал свою позицию относительно перемирия.
  • Москве и Киеву придется найти компромиссы, которые устроят все стороны.
  • Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились – это дает основание полагать, что "мы в целом на правильном пути".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодняшнюю беседу глав государств важной.

Прошлый телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в марте и также длился более двух часов. В ходе него Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

Владимир Путин США Россия Политика международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 4

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Гость

01:45:20 20-05-2025

Будь Дональд президентом, а не тряпкой,
Он оккупанту пригрозил бы тапкой,
Как таракану, дабы Вальдемар,
Слиняв, кровавый прекратил кошмар...

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Гость

08:16:09 20-05-2025

Гость (01:45:20 20-05-2025) Будь Дональд президентом, а не тряпкой,Он оккупанту приг... Поэт из вас никакой, к сожалению............... Отсюда и минусы))))

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Гость

10:12:44 20-05-2025

Гость (01:45:20 20-05-2025) Будь Дональд президентом, а не тряпкой,Он оккупанту приг... Пока кошмарят лишь Зелёню
И хорошо раэводят Доню :)

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Гость

07:10:40 20-05-2025

По итогам выяснилось, что окраинцы не собираются выводить войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А именно это было условием Путина для 30 дневного перемирия.

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