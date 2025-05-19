Путин провел телефонный разговор с Трампом. Главное
Российский лидер назвал беседу содержательной, откровенной и полезной
19 мая 2025, 23:58, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщает РИА Новости, беседа длилась более двух часов. Основные тезисы – в материале amic.ru.
Главные заявления
- Путин назвал разговор содержательным, откровенным и полезным.
- Российский лидер поблагодарил Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины.
- Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
- РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – отметил Путин.
- Трамп высказал свою позицию относительно перемирия.
- Москве и Киеву придется найти компромиссы, которые устроят все стороны.
- Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились – это дает основание полагать, что "мы в целом на правильном пути".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодняшнюю беседу глав государств важной.
Прошлый телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в марте и также длился более двух часов. В ходе него Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
01:45:20 20-05-2025
Будь Дональд президентом, а не тряпкой,
Он оккупанту пригрозил бы тапкой,
Как таракану, дабы Вальдемар,
Слиняв, кровавый прекратил кошмар...
08:16:09 20-05-2025
Гость (01:45:20 20-05-2025) Будь Дональд президентом, а не тряпкой,Он оккупанту приг... Поэт из вас никакой, к сожалению............... Отсюда и минусы))))
10:12:44 20-05-2025
Гость (01:45:20 20-05-2025) Будь Дональд президентом, а не тряпкой,Он оккупанту приг... Пока кошмарят лишь Зелёню
И хорошо раэводят Доню :)
07:10:40 20-05-2025
По итогам выяснилось, что окраинцы не собираются выводить войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А именно это было условием Путина для 30 дневного перемирия.