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Путин может посетить Турцию в апреле, заявил Эрдоган

Российский лидер может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

30 марта 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, сообщил глава республики Реджеп Эрдоган. В этот день планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине, которую строят с участием РФ. 

"Возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг", – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

АЭС "Аккую" – первая АЭС в Турции. Межправительственное соглашение о её строительстве подписали в 2010 году. В 2018-м началась стройка, а ввести в эксплуатацию объект планируют уже в этом году.

Ранее в этом месяце Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине.

Комментарии 5

  • Получается Эрдоган не признает решение международного уголовного суда. Или хочет заманить
    30 марта, Гость   Ответить
  • А можно поточнее когда. мы тоже туда летим.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да этот никчемный суд мало вообще кто в мире признает, т.к. это стадо бесполезных проплаченных клоунов.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Армяне хотят признать
    30 марта, Гость   Ответить
  • Армяне хотят признать 8 минут назад, Гость Ответить--------------- чтобы своего, армянского презика засудить?
    30 марта, Гость   Ответить
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