Путин может посетить Турцию в апреле, заявил Эрдоган

Российский лидер может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

30 марта 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, сообщил глава республики Реджеп Эрдоган. В этот день планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине, которую строят с участием РФ.

"Возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг", – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

АЭС "Аккую" – первая АЭС в Турции. Межправительственное соглашение о её строительстве подписали в 2010 году. В 2018-м началась стройка, а ввести в эксплуатацию объект планируют уже в этом году.

Ранее в этом месяце Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине.