Песков: атака беспилотников на Москву — ответ на удары по центру принятия решений

Президент Владимир Путин получал всю оперативную информацию о происходящем без каких-либо задержек

30 мая 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье – ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин получал всю оперативную информацию о происходящем без каких-либо задержек, а его рабочий день начался раньше обычного.

Песков также подчеркнул, что в этой ситуации хорошо сработали власти Москвы и Подмосковья, а также военные, в частности система противовоздушной обороны столичного региона.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".