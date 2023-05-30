Песков: атака беспилотников на Москву — ответ на удары по центру принятия решений
Президент Владимир Путин получал всю оперативную информацию о происходящем без каких-либо задержек
30 мая 2023, 17:31, ИА Амител
Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье – ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", – заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин получал всю оперативную информацию о происходящем без каких-либо задержек, а его рабочий день начался раньше обычного.
Песков также подчеркнул, что в этой ситуации хорошо сработали власти Москвы и Подмосковья, а также военные, в частности система противовоздушной обороны столичного региона.
Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
17:35:54 30-05-2023
Вообще-то центр принятия в Вашингтоне...
20:43:04 30-05-2023
Гость (17:35:54 30-05-2023) Вообще-то центр принятия в Вашингтоне...... Вы правы. А кто вас минусует - либо дурак, либо инагент.
17:38:24 30-05-2023
Я чувствую себя чужим на этом "празднике жизни"...
20:43:25 30-05-2023
Гость (17:38:24 30-05-2023) Я чувствую себя чужим на этом "празднике жизни"... ... Чего вам, тоже захотелось беспилотника в окно?
20:44:46 30-05-2023
Что же это за такие хреновые удары после которых получаем ответки. Не пора ли провести в течении недели военную воздушную операцию ВКС по окончательному уничтожению всех центров принятия решений врага по всей стране. А то получается как по Винокуру тут играем там не играем попросили уважаемые люди здесь играем тоже это я селедку заворачивал, а там нет.