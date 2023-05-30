В России может появиться уголовная ответственность за съемку летящих беспилотников

В случае обнаружения дрона граждане должны сразу же звонить в 112 и сообщать точные координаты

30 мая 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что в ближайшее время в России может появиться уголовная ответственность за съёмку летящих беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В случае обнаружения дрона граждане должны сразу же звонить в 112 и сообщать точные координаты, подчеркнул Гурулёв. Съёмку он назвал не нужной в такой ситуации.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".