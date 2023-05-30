В России может появиться уголовная ответственность за съемку летящих беспилотников
В случае обнаружения дрона граждане должны сразу же звонить в 112 и сообщать точные координаты
30 мая 2023, 16:59, ИА Амител
Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что в ближайшее время в России может появиться уголовная ответственность за съёмку летящих беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В случае обнаружения дрона граждане должны сразу же звонить в 112 и сообщать точные координаты, подчеркнул Гурулёв. Съёмку он назвал не нужной в такой ситуации.
Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
17:08:08 30-05-2023
сообщать точные координаты --- Это в градусах и минутах широты и долготы?
17:40:38 30-05-2023
А если человек не разу не видел беспилотные и думает что снимает НЛО.
17:41:49 30-05-2023
После того как мы подняли вам налог на воздух! Вы стали реже дышать!!! Это возмутительно!
17:52:03 30-05-2023
Если этого никто не видел, значит этого не было)
17:55:47 30-05-2023
"граждане должны сразу же звонить в 112 и сообщать точные координаты" Да, да "поможем нашим ПВО". А почему сбивать подручными средствами не сказали гражданам?
18:06:04 30-05-2023
А почему бы этому депутату генералу не пойти в Северную Корею пешим ходом, видно это страна его мечта
18:53:42 30-05-2023
А МЧС то чем поможет? В ПВО звонить нужно!
19:17:51 30-05-2023
А упырей гонщиков на дорогах когда карать будут? Побои декриминализировали. На это плевать? От этих сволочей, что люди не гибнут?
19:50:20 30-05-2023
Логично, нет съемки - нет беспилотника.
20:53:36 30-05-2023
Что то он совсем охренел. Граждане заметят и сразу выкладут с тем чтобы предупредить народ по маршруту его движения об опасности а звонить они должны и позвонят всегда если будет единый телефон горячей линии с ПВО страны которого до сих пор нет. Лучше бы озадачился созданием в каждом населенном пункте и на объектах критической инфраструктуры наблюдательных постов ПВО из граждан по опыту ВОВ.
07:27:00 31-05-2023
Чушь какая-то. Звонить срочно, но при чем здесь съемка? Она может помочь установить место запуска. Похоже на истерику. Это плохо
08:32:24 31-05-2023
Совсем недавно давали инструкцию, что дрон надо сфотать и звонить в полицию/службу спасения. Потому что без видео или фото фиксации могут обвинить в ложном вызове. Когда беспилотники летели на Кремль, то жители Подмосковья звонили в полицию, но не было реакции. Потому что дрон же не стоял на месте, а улетел дальше, людям не поверили. Ещё было в СМИ, что пассажир заметил беспилотник при приземлении самолета, но не зафиксировал. Сообщил в аэропорту, ответили, что ему показалось. То есть получается, фиксировать надо, нельзя только выкладывать в сеть.
09:34:46 31-05-2023
Да-да-да. Позвонил, сообщил, и тебя обвинили в фейке, очень удобно - доказательств-то нет. А за съемку посодют))) Зашибись инициатива. Все так и побегут сообщать об увиденном.
10:50:33 31-05-2023
Гость (17:08:08 30-05-2023) сообщать точные координаты --- Это в градусах и минутах широ... говорят батутный предлагает запретить GPS на территории России. как тогда координаты передавать?
14:13:37 31-05-2023
Гость (10:50:33 31-05-2023) говорят батутный предлагает запретить GPS на территории Росс... Хохлобот, ты хоть расшифруй что такое батутный. И есть такая штука - Глонасс, но для твоего отсутствующего мозга это явно пустой звук.