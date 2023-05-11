Песков: атаку беспилотников на Кремль можно считать попыткой теракта против Путина

Представитель главы государства отметил, что российские структуры принимают и будут и дальше принимать все меры для обеспечения безопасности

11 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кремль считает попытку Киева атаковать Кремль беспилотниками возмутительным шагом. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот поступок приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма, пишет ТАСС.

Песков напомнил, что Кремль является резиденцией российского лидера. Таким образом, атаку можно трактовать как попытку проведения теракта против Владимира Путина.

Представитель главы государства отметил, что российские структуры принимают и будут и дальше принимать все меры для обеспечения безопасности. Ответ же от России последует тогда, когда она посчитает это целесообразным, напомнил Песков.

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать.