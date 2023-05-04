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В Китае высказались об атаке Киева на Кремль

Сторонам стоит избегать дальнейшей эскалации, заявили в МИД КНР

04 мая 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам стоит избегать действий, которые могли бы вызвать дальнейшую эскалацию. Об этом сообщает РИА Новости

У Нин также спросили, повлияли ли действия Киева на планы Пекина отправить спецпредставителя на Украину. Дипломат в ответ заявила, что информацию опубликуют своевременно. Китай продолжит работать с другими странами, чтобы сыграть конструктивную роль для разрешения кризиса.

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

Комментарии 4

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Гость

18:18:34 04-05-2023

Лицемерный коварный враг под дружественной якобы личиной проводящий политику уничтожения России и захвата ее территорий.

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Гость

20:23:47 04-05-2023

Гость (18:18:34 04-05-2023) Лицемерный коварный враг под дружественной якобы личиной про... Не какой дружественной политики не существует, бывает союз, но он тоже завязан на корыстных интересах, вы думаете у нас в кремле этого не знают, там наивные сидят и верят в дружбу с Китаем.

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Гость

07:08:43 05-05-2023

Кремль должен посоветовать китайским друзьям не отправлять в ближайшее время спецпредставителя на Украину, в связи с невозможностью обеспечить его безопасность в результате гиперзвукового удара по центру принятия решений

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Гость

10:08:36 05-05-2023

А комментировать то что Китай в ООН проголосовал за резолюции считающие РФ агрессором он не стал

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