В Китае высказались об атаке Киева на Кремль

Сторонам стоит избегать дальнейшей эскалации, заявили в МИД КНР

04 мая 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам стоит избегать действий, которые могли бы вызвать дальнейшую эскалацию. Об этом сообщает РИА Новости.

У Нин также спросили, повлияли ли действия Киева на планы Пекина отправить спецпредставителя на Украину. Дипломат в ответ заявила, что информацию опубликуют своевременно. Китай продолжит работать с другими странами, чтобы сыграть конструктивную роль для разрешения кризиса.

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.