Песков: де-юре действия Азербайджана в Карабахе происходят на территории своей страны

Москва не принимает упреки в сторону российских миротворцев

20 сентября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

Россия не принимает упреки деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе, они беспочвенны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Они ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем наши контакты и с армянской стороной", – заявил он.Представитель Кремля добавил, что происходящее в Карабахе, де-юре является действиями Азербайджана на своей территории. Ереван ранее признал этот регион неотъемлемой частью азербайджанской территории.

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. 20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.