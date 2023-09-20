СМИ: власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении боевых действий

Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента

20 сентября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил портал 24News.am со ссылкой на заявление пресс-службы президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Боевые действия полностью должны прекратиться с 13:00 мск 20 сентября.

Информацию об этом также подтвердили в Минобороны Азербайджана. Там добавили, что решение о приостановке операции достигнуто при участии российских миротворцев.

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. Уничтожены военные объекты, есть первые жертвы среди мирного населения. Что стало причиной конфликта и почему он важен для России – в материале amic.ru.